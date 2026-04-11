12 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА примет «Сочи». Хозяева занимают 5-е место с 42 очками, гости замыкают таблицу на 16-м месте с 9 очками. Армейцы являются явным фаворитом.

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних. В последних 5 играх ЦСКА забил 2.00 гола в среднем и пропустил 1.80. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 15 последних матчах. В личных встречах с «Сочи» ЦСКА не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Гости находятся в глубочайшем кризисе. Команда проигрывает в 5 последних матчах и в 6 последних в целом. «Сочи» пропускает в 5 последних матчах. В последних 5 играх сочинцы забили 0.80 гола в среднем и пропустили 2.40. Оборона катастрофическая. В личных встречах с ЦСКА у гостей статистика негативная.

Прогноз на матч ЦСКА – «Сочи»

ЦСКА является явным фаворитом: команда борется за еврокубки, побеждает 3 матча подряд и имеет преимущество в личных встречах. «Сочи» находится в ужасном кризисе: 6 поражений подряд и катастрофическая оборона (2.40 пропущенных). Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа ЦСКА.

