ЦСКА – «Сочи»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.5

11 апреля 2026 10:40
ЦСКА - Сочи
12 апр. 2026, воскресенье 14:00 | Россия. Премьер-лига, 24 тур
1.50
Тотал больше 2.5 голов
12 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА примет «Сочи». Хозяева занимают 5-е место с 42 очками, гости замыкают таблицу на 16-м месте с 9 очками. Армейцы являются явным фаворитом.

ЦСКА

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних. В последних 5 играх ЦСКА забил 2.00 гола в среднем и пропустил 1.80. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 15 последних матчах. В личных встречах с «Сочи» ЦСКА не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

«Сочи»

Гости находятся в глубочайшем кризисе. Команда проигрывает в 5 последних матчах и в 6 последних в целом. «Сочи» пропускает в 5 последних матчах. В последних 5 играх сочинцы забили 0.80 гола в среднем и пропустили 2.40. Оборона катастрофическая. В личных встречах с ЦСКА у гостей статистика негативная.

Факты о командах

ЦСКА

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Сочи»

«Сочи»

  • Проигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Находится на последнем месте (16-е)

Прогноз на матч ЦСКА – «Сочи»

ЦСКА является явным фаворитом: команда борется за еврокубки, побеждает 3 матча подряд и имеет преимущество в личных встречах. «Сочи» находится в ужасном кризисе: 6 поражений подряд и катастрофическая оборона (2.40 пропущенных). Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа ЦСКА.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.5
  • Победа ЦСКА

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА
18+
