12 апреля в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги «Осасуна» на своeм поле примет «Бетис». Хозяева спокойно располагаются в середине таблицы и уже практически решили свои задачи. А вот гости ведут борьбу за еврокубки, но находятся в затяжной кризисной серии. Памплонцы дома – настоящая крепость, и «Бетису» будет очень непросто.

«Осасуна»

Памплонцы дома превращаются в неуступчивого бойца. Восемь матчей подряд без поражений на своeм поле – это серьeзная заявка на то, чтобы отбирать очки у кого угодно. В атаке команда стабильна: забивает в 4 последних матчах, а лучший снайпер Анте Будимир (17 голов в сезоне) находится в отличной форме. Проблема лишь в обороне – 1.6 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр, и памплонцы пропускают в 5 из 7 последних матчей. В личных встречах с «Бетисом» статистика удручающая: 5 матчей без побед, и севильцы забивают им в 13 последних очных встречах подряд. Это тревожный звоночек.

«Бетис»

Севильцы застряли в болоте. Шесть матчей без побед в Ла Лиге – команда явно потеряла ход. В еврокубках у «Бетиса» всe неплохо (ничья с «Брагой» в 1/4 финала Лиги Европы), но в чемпионате дела идут из рук вон плохо. В атаке ещe более-менее: 1.4 гола за игру в последних 5 матчах, Кучо Эрнандес (12 голов) старается тащить команду. Оборона выглядит прилично – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр. Но главный козырь «Бетиса» – это личные встречи. Они не проигрывают «Осасуне» 5 матчей подряд и забивают в 13 последних очных встречах! Это фантастическая статистика, которая должна придать уверенности даже в такой непростой период.

Факты о командах

«Осасуна»

Восемь матчей без поражений дома – крепость в Памплоне

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 1.20 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Анте Будимир (17 голов)

Пять матчей без побед в личных встречах с «Бетисом»

«Бетис»

Шесть матчей без побед в Ла Лиге – команда в кризисе

Забивает в 13 последних очных матчах с «Осасуной»

В среднем: 1.40 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 последних очных матчах с «Осасуной»

Лучший бомбардир: Кучо Эрнандес (12 голов)

Прогноз на матч «Осасуна» – «Бетис»

Очень интересное противостояние. «Осасуна» дома – это настоящий орешек, который сложно расколоть. Восемь матчей без поражений на своeм поле – это серьeзно. Но «Бетис» имеет уникальную статистику в личных встречах: 13 матчей подряд с забитыми голами и 5 матчей без поражений. Даже в кризисе севильцы умеют забивать памплонцам. Скорее всего, нас ждeт боевая ничья – обе команды забьют, но победителя не выявят. Хозяева слишком сильны дома, гости слишком неуступчивы в очных встречах.

