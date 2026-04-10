«Ренн» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.40

10 апреля 2026 9:15
Ренн - Анжер
11 апр. 2026, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 29 тур
11 апреля в рамках 29-го тура французской Лиги 1 «Ренн» примет «Анжер». Хозяева занимают 7-е место с 47 очками, гости расположились на 12-й строчке с 33 очками. «Ренн» является явным фаворитом благодаря мощной атаке и отличной статистике личных встреч.

«Ренн»

Хозяева подходят к матчу в отличной атакующей форме. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 7 из 9 последних. В последних 5 играх «Ренн» забил 2.00 гола в среднем и пропустил 1.00. Лучший бомбардир – Эстебан Леполь (16 голов в 31 матчах). В личных встречах с «Анжером» «Ренн» не проигрывает в 7 последних матчах и забивает в 7 последних очных встречах.

«Анжер»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Анжер» забил 0.40 гола в среднем и пропустил 1.80. Атака практически отсутствует. В личных встречах с «Ренном» у гостей статистика негативная.

Факты о командах

«Ренн»

  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 последних очных матчах с «Анжером»
  • 7-е место в турнире

«Анжер»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Атака в кризисе – 0.40 гола за игру
  • 12-е место в турнире

Прогноз на матч «Ренн» – «Анжер»

«Ренн» является явным фаворитом: команда имеет мощную атаку (2.00 гола за игру) и феноменальную статистику личных встреч (7 матчей без поражений, 7 матчей с забитыми голами). «Анжер» находится в кризисе и практически не забивает. Учитывая форму хозяев и проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Ренна» с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ренна» – коэффициент 1.40
  • Индивидуальный тотал «Анжера» меньше 0.5

Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Анжер Ренн
