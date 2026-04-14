15 апреля во втором туре Копа Судамерикана бразильский «Сантос» примет «Депортиво Реколета». Обе команды неудачно начали групповой этап: «Сантос» уступил «Депортиво Куэнка», а парагвайский клуб сыграл вничью с «Сан-Лоренсо». В такой ситуации очная встреча становится важной с точки зрения борьбы за выход из группы.

«Сантос»

«Сантос» показывает осторожный футбол в последних матчах. В пяти последних играх команда забила четыре мяча и пропустила столько же. При этом дома бразильский клуб действует значительно увереннее и не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей.

В последнем туре чемпионата «Сантос» обыграл «Атлетико Минейро» со счетом 1:0, что может добавить уверенности перед матчем Копа Судамерикана. Команда делает ставку на надежную оборону и аккуратную игру в атаке, что часто приводит к низкой результативности.

«Депортиво Реколета»

«Депортиво Реколета» выглядит более результативно, но при этом нестабильно. В последних пяти матчах команда забила 7 голов и пропустила 6. При этом на выезде результаты значительно хуже – клуб проиграл четыре последних гостевых матча в Копа Судамерикана.

Команда регулярно забивает, но оборона допускает ошибки. В трех последних матчах «Депортиво Реколета» отличался голами, однако пропускает уже четыре встречи подряд, что делает игру гостей достаточно рискованной.

Факты о командах

«Сантос»

Не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей

4 забитых и 4 пропущенных мяча в последних 5 матчах

В среднем 0.80 забитого гола за игру

В среднем 0.80 пропущенного гола

Победа над «Атлетико Минейро» в последнем матче

Осторожный стиль игры и низкая результативность

«Депортиво Реколета»

7 голов в последних 5 матчах

В среднем 1.40 гола за игру

В среднем 1.20 пропущенного гола

Проиграл 4 последних гостевых матча Копа Судамерикана

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Сантос» – «Депортиво Реколета»

Матч обещает быть осторожным. «Сантос» традиционно уверенно играет дома и делает ставку на надежную оборону. «Депортиво Реколета» более результативен, но нестабилен в гостевых встречах.

С учетом домашнего преимущества бразильцев и слабых выездных результатов гостей, «Сантос» выглядит фаворитом встречи. При этом высокая результативность вряд ли ожидается, поскольку хозяева играют прагматично.

