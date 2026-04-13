14 апреля на «Энфилде» в Ливерпуле состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» примет «ПСЖ». Первая встреча в Париже завершилась победой французов со счeтом 2:0. Теперь мерсисайдцам нужно совершать чудо, а «ПСЖ» будет играть на контратаках. Интрига сохраняется, но преимущество на стороне гостей.

«Ливерпуль»

Англичане оказались в сложнейшей ситуации. После домашнего поражения 0:2 им нужно забивать минимум два гола в Париже, чтобы иметь шансы на спасение. «Ливерпуль» не проигрывает в 5 последних домашних матчах, что даeт надежду. В последних 5 играх мерсисайдцы забили 1.4 гола в среднем и пропустили 1.6. Оборона – слабое место в последнее время. В атаке не хватает остроты, а без забитых голов рассчитывать на чудо сложно. «Ливерпулю» нужно будет атаковать с первых минут, что может привести к контратакам «ПСЖ». Домашние стены – их главный козырь.

«ПСЖ»

Парижане сделали огромный шаг к полуфиналу, победив дома 2:0. Теперь у них есть комфортное преимущество, и на выезде они будут играть вторым номером, делая ставку на контратаки. «ПСЖ» побеждает в 3 последних матчах Лиги чемпионов и забивает в 7 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх парижане забили 3.4 гола в среднем и пропустили всего 0.6! Это просто фантастические показатели. Команда забивает в 17 последних матчах подряд. В первой встрече они уже доказали своe превосходство, и теперь им нужно лишь не проиграть с разницей в два гола.

Факты о командах

«Ливерпуль»

Нужно отыгрывать два гола – сложнейшая задача

Не проигрывает в 5 последних домашних матчах

В среднем: 1.40 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Оборона – слабое место

«ПСЖ»

Победа в первом матче 2:0 – огромное преимущество

Забивает в 17 последних матчах – феноменальная серия

В среднем: 3.40 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Побеждает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «ПСЖ»

«ПСЖ» в фантастическом положении: победа 2:0 дома – это огромное преимущество. «Ливерпуль» будет отчаянно атаковать с первых минут, раскрываясь в обороне, что идеально подходит для контратакующего стиля парижан. Гости умеют наказывать за ошибки, а их атакующая линия находится в отличной форме. Мерсисайдцы могут забить – «Энфилд» есть «Энфилд», – но отыграть два мяча против такой организованной команды будет невероятно сложно. Скорее всего, «ПСЖ» как минимум не проиграет и спокойно выйдет в полуфинал.

