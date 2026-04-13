14 апреля на стадионе «Метрополитано» в Мадриде состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» примет «Барселону». Первая встреча завершилась сенсационной победой мадридцев на «Камп Ноу» (2:0). Теперь каталонцам нужно отыгрываться, а «Атлетико» будет играть на удержание счeта. Интрига зашкаливает.

«Атлетико»

Мадридцы сделали огромный шаг к полуфиналу, победив в гостях 2:0. Теперь у них есть комфортное преимущество, и дома они будут играть вторым номером, делая ставку на контратаки. «Атлетико» обязательно забивает в 8 последних матчах Лиги чемпионов – это важный психологический фактор. В последних 5 играх мадридцы забили 1.6 гола в среднем, но пропустили 2.0. Оборона – не главный козырь в последнее время. Дома команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, и при поддержке своих болельщиков они постараются удержать победный счeт. В личных встречах с «Барселоной» дома статистика смешанная, но победа в первом матче даeт огромное преимущество.

«Барселона»

Каталонцы оказались в сложнейшей ситуации. После домашнего поражения 0:2 им нужно забивать минимум два гола в Мадриде, чтобы иметь шансы на спасение. «Барселона» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, но в Лиге чемпионов у них проблемы: команда пропускает в 6 последних матчах подряд. В атаке всe отлично – 2.8 гола за игру в последних 5 матчах, и забивают они в 11 из 13 последних игр. Но оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В гостях у «Атлетико» «Барселона» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но отыграть два мяча на выезде будет невероятно сложно.

Факты о командах

«Атлетико»

«Барселона»

Прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона»

«Атлетико» в фантастическом положении: победа 2:0 на выезде – это почти приговор для соперника. «Барселона» будет отчаянно атаковать с первых минут, но их оборона оставляет желать лучшего, а «Атлетико» умеет играть на контратаках. Каталонцы забьют – они забивают всегда, но вряд ли смогут забить два и более гола, учитывая, как «Атлетико» будет обороняться. Скорее всего, «Барселона» выиграет матч, но в полуфинал выйдут мадридцы.

