«Алтай» – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.6

11 апреля 2026 14:42
Алтай - Улытау
12 апр. 2026, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1.60
Тотал меньше 2.5 голов 
12 апреля в рамках 5-го тура казахстанской Премьер-лиги «Алтай» на своeм поле примет «Улытау». Хозяева застряли в нижней части таблицы и не могут выиграть уже 4 матча подряд, а гости чувствуют себя увереннее и находятся в середине таблицы. «Алтай» дома традиционно силeн, но их атака вызывает серьeзные вопросы.

«Алтай»

Хозяева переживают не лучший период. Команда не может выиграть в 4 последних матчах и откровенно буксует в атаке – 0.6 гола за игру в последних 5 матчах. Лучший бомбардир Сэйф Попов забил всего 1 гол в сезоне – это показатель уровня команды. Оборона ещe держится – 0.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр, но когда ты не забиваешь, даже такая защита не спасает. Дома «Алтай» традиционно силeн: не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своeм поле. Но в личных встречах с «Улытау» всe печально: два поражения с общим счeтом 1:6.

«Улытау»

Гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и уже набрали 5 очков после 4 туров. В атаке стабильность – забивают в 4 последних матчах, а в последних 5 играх имеют 0.8 гола за игру. Георгий Бугулов (1 гол) – не звезда, но команда забивает за счeт командных действий. Оборона выглядит прилично – 0.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Алтаем» у гостей отличная статистика: две победы с общим счeтом 6:1. Это даeт серьeзное психологическое преимущество.

Факты о командах

«Алтай»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах
  • Атака в кризисе: 0.6 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 0.60 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
  • Два поражения в личных встречах с «Улытау» (1:6)

«Улытау»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.80 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Две победы в личных встречах с «Алтаем» (6:1)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Лучший бомбардир: Георгий Бугулов (1 гол)

Прогноз на матч «Алтай» – «Улытау»

«Алтай» дома – крепкий орешек, но их атака просто не работает. 0.6 гола за игру – это катастрофический показатель для команды, которая хочет набирать очки. «Улытау» выглядит стабильнее, забивает регулярно и имеет феноменальную статистику личных встреч – два разгрома «Алтая» (6:1). Гости должны как минимум не проиграть, а их уверенность в очных встречах может сыграть ключевую роль. Скорее всего, нас ждeт низовая игра с минимальным преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.6
  • «Улытау» не проиграет (X2)

Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Улытау Алтай
