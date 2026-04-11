12 апреля в рамках 5-го тура казахстанской Премьер-лиги «Алтай» на своeм поле примет «Улытау». Хозяева застряли в нижней части таблицы и не могут выиграть уже 4 матча подряд, а гости чувствуют себя увереннее и находятся в середине таблицы. «Алтай» дома традиционно силeн, но их атака вызывает серьeзные вопросы.

«Алтай»

Хозяева переживают не лучший период. Команда не может выиграть в 4 последних матчах и откровенно буксует в атаке – 0.6 гола за игру в последних 5 матчах. Лучший бомбардир Сэйф Попов забил всего 1 гол в сезоне – это показатель уровня команды. Оборона ещe держится – 0.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр, но когда ты не забиваешь, даже такая защита не спасает. Дома «Алтай» традиционно силeн: не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своeм поле. Но в личных встречах с «Улытау» всe печально: два поражения с общим счeтом 1:6.

«Улытау»

Гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и уже набрали 5 очков после 4 туров. В атаке стабильность – забивают в 4 последних матчах, а в последних 5 играх имеют 0.8 гола за игру. Георгий Бугулов (1 гол) – не звезда, но команда забивает за счeт командных действий. Оборона выглядит прилично – 0.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Алтаем» у гостей отличная статистика: две победы с общим счeтом 6:1. Это даeт серьeзное психологическое преимущество.

Факты о командах

«Алтай»

Прогноз на матч «Алтай» – «Улытау»

«Алтай» дома – крепкий орешек, но их атака просто не работает. 0.6 гола за игру – это катастрофический показатель для команды, которая хочет набирать очки. «Улытау» выглядит стабильнее, забивает регулярно и имеет феноменальную статистику личных встреч – два разгрома «Алтая» (6:1). Гости должны как минимум не проиграть, а их уверенность в очных встречах может сыграть ключевую роль. Скорее всего, нас ждeт низовая игра с минимальным преимуществом гостей.

