«Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.60

10 апреля 2026 10:56
Аль-Охдуд - Аль-Наср
11 апр. 2026, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
1.60
Фора «Аль-Насра» (-2)
11 апреля в рамках 28-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Охдуд» примет лидера чемпионата «Аль-Наср». Хозяева находятся в зоне вылета на 17-м месте с 16 очками, гости уверенно лидируют с 70 очками. «Аль-Наср» является абсолютным фаворитом.

«Аль-Охдуд»

Хозяева подходят к матчу после победы над «Аль-Фатехом» (1:0). Команда пропускает в 12 из 14 последних матчей. В последних 5 играх «Аль-Охдуд» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 2.00. В личных встречах с «Аль-Насром» у хозяев статистика катастрофическая: 5 поражений подряд.

«Аль-Наср»

Гости находятся в фантастической форме. Команда побеждает в 13 последних матчах и в 15 последних в целом. «Аль-Наср» имеет лучшую атаку в лиге (76 голов) и лучшую разницу мячей (+55). В последних 5 играх гости забили 3.80 гола в среднем и пропустили 0.60. В личных встречах с «Аль-Охдудом» «Аль-Наср» побеждает в 5 последних матчах и забивает в 5 последних очных встречах.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 5 последних очных матчах с «Аль-Насром»
  • Находится в зоне вылета (17-е место)

«Аль-Наср»

  • Побеждает в 15 последних матчах
  • Лучшая атака в лиге – 76 голов
  • В среднем: 3.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 5 последних очных матчах с «Аль-Охдудом»

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Наср»

«Аль-Наср» является абсолютным фаворитом: команда побеждает 15 матчей подряд, имеет лучшую атаку и феноменальную статистику личных встреч (5 побед подряд). «Аль-Охдуд» находится в зоне вылета и много пропускает. Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Аль-Насра» с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Аль-Насра» (-2) – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 3.5 голов

1.60
Фора «Аль-Насра» (-2)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Охдуд
