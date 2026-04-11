«Кызыл-Жар» – «Женис»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 2.2

11 апреля 2026 14:45
Кызыл-Жар - Женис
12 апр. 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
2.20
Победа «Кызыл-Жара»
12 апреля в рамках 5-го тура казахстанской Премьер-лиги «Кызыл-Жар» на своeм поле примет «Женис». Хозяева находятся в середине таблицы и подходят к матчу после серии без побед, а гости замыкают стартовую пятeрку аутсайдеров и никак не могут выиграть. «Кызыл-Жар» дома традиционно силeн и имеет отличную статистику личных встреч.

«Кызыл-Жар»

Хозяева чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы, но есть тревожный сигнал: команда не может выиграть в 3 последних матчах. В атаке стабильность – 1 гол за игру в последних 5 матчах, Этьен Бегре (2 гола в 4 матчах) в приличной форме. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр. Дома «Кызыл-Жар» традиционно силeн: не проигрывает в 6 из 8 последних матчей на своeм поле. А главное – личные встречи: в 4 последних матчах с «Женисом» хозяева не проигрывают и имеют разгромную победу 4:0 в активе.

«Женис»

Гости откровенно проваливают старт сезона. Команда не может выиграть в 6 последних матчах и находится в зоне вылета. В атаке ещe более-менее – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, Зураб Тевзадзе (1 гол) пытается что-то создать. Но оборона – настоящий кошмар: «Женис» пропускает в 17 из 19 последних матчей! Это просто катастрофа для команды, которая претендует на что-то большее. В гостях у «Кызыл-Жара» статистика удручающая: 4 матча без побед, два из которых – разгромы.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Этьен Бегре (2 гола)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Не проигрывает в 4 последних очных матчах с «Женисом»

«Женис»

  • Не может выиграть в 6 последних матчах
  • Пропускает в 17 из 19 последних матчей
  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Зураб Тевзадзе (1 гол)
  • Не может выиграть у «Кызыл-Жара» в 4 последних очных матчах

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Женис»

«Кызыл-Жар» дома – крепкий орешек, особенно для «Жениса», который не может выиграть у хозяев уже 4 матча подряд. Гости пропускают в 17 из 19 последних игр – это просто приговор. «Кызыл-Жар» не блещет в атаке, но и не пропускает много. Скорее всего, хозяева прервут свою безвыигрышную серию и возьмут три очка в матче с аутсайдером. «Женис» может забить гол престижа, но вряд ли на большее.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кызыл-Жара» – коэффициент 2.2
  • Тотал меньше 2.5 голов

2.20
Победа «Кызыл-Жара»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Женис Кызыл-Жар
