2 мая на стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» примет «Леванте». Встреча команды, борющейся за место в Лиге чемпионов, и аутсайдера, отчаянно сражающегося за выживание. Оба коллектива находятся в хорошей форме, что обещает напряжeнную борьбу.

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» уверенно идeт на третьем месте и не проигрывает на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует хорошую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Жорж Микаутадзе с 11 голами в 38 матчах является лучшим бомбардиром. «Вильярреал» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и в 5 из 7 последних очных встреч против «Леванте». Единственная проблема – команда пропускает в 9 последних матчах Ла Лиги.

«Леванте»

Валенсийцы подходят к матчу после нулевой ничьей с «Эспаньолом» и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда не пропускает в трeх последних матчах Ла Лиги и демонстрирует отличную форму в обороне. «Леванте» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и постепенно выбирается из зоны вылета. Карлос Эспи с 10 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой.

Факты о командах

«Вильярреал»

Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 3 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в 9 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Леванте»

«Леванте»

Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги

Не пропускает в 3 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Вильярреала»

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Леванте»

«Вильярреал» имеет преимущество домашнего поля и борется за место в Лиге чемпионов, что добавляет мотивации. «Леванте» демонстрирует отличную игру в обороне и не пропускает в трeх последних матчах. Однако «жeлтая субмарина» стабильно забивает в последних встречах и исторически удачно играет против валенсийцев. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу, но гости наверняка дадут бой.

Рекомендованные ставки