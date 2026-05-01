Реклама 18+ | Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Второго мая 2026 года в 15:00 состоится поединок 32-го тура Первой лиги России. Середняк турнира «Челябинск» попробует разжиться очками в противостоянии с «Нефтехимиком».

«Челябинск»

«Челябинск» под руководством бывшего тренера московского «Спартака» (трудился в штабе, отработав главным только парочку матчей) Романа Пилипчука идет аккурат в середине таблицы и доигрывает сезон без шума и пыли. При этом у команды хромают результаты на своем поле – одна победа в крайних девяти (!) играх на глазах своей публики.

Последние три игры:

Челябинск – Урал 1:2

Арсенал Тула – Челябинск 0:0

Енисей – Челябинск 3:0

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» Кирилла Новикова рассматривался в качестве претендента на «стыки», но завалил весеннюю часть кампании в «лучшей лиге мира». Местами команда показывает интересный и качественный футбол, но мечты о борьбе за место в элите откладываются на следующий сезон.

Последние три игры:

Енисей – Нефтехимик 2:0

Нефтехимик – Черноморец 4:0

Нефтехимик – Спартак Кострома 3:1

Очные встречи

Нефтехимик – Челябинск 1:1

Челябинск – Нефтехимик 0:0

Нефтехимик – Челябинск 2:1

Прогноз на матч «Челябинск» – «Нефтехимик»

Встречаются соседи по таблице, которые лишены турнирной мотивации. При таких раскладах остается играть в свое удовольствие и стараться порадовать зрителей. Полагаем, что вся эта история завершится мировым исходом.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3,00. Прогноз на точный счет – 1:1.