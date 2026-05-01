Второго мая 2026 года в 15:00 состоится поединок 32-го тура Первой лиги России. Середняк турнира «Челябинск» попробует разжиться очками в противостоянии с «Нефтехимиком».
«Челябинск»
«Челябинск» под руководством бывшего тренера московского «Спартака» (трудился в штабе, отработав главным только парочку матчей) Романа Пилипчука идет аккурат в середине таблицы и доигрывает сезон без шума и пыли. При этом у команды хромают результаты на своем поле – одна победа в крайних девяти (!) играх на глазах своей публики.
Последние три игры:
- Челябинск – Урал 1:2
- Арсенал Тула – Челябинск 0:0
- Енисей – Челябинск 3:0
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» Кирилла Новикова рассматривался в качестве претендента на «стыки», но завалил весеннюю часть кампании в «лучшей лиге мира». Местами команда показывает интересный и качественный футбол, но мечты о борьбе за место в элите откладываются на следующий сезон.
Последние три игры:
- Енисей – Нефтехимик 2:0
- Нефтехимик – Черноморец 4:0
- Нефтехимик – Спартак Кострома 3:1
Очные встречи
- Нефтехимик – Челябинск 1:1
- Челябинск – Нефтехимик 0:0
- Нефтехимик – Челябинск 2:1
Прогноз на матч «Челябинск» – «Нефтехимик»
Встречаются соседи по таблице, которые лишены турнирной мотивации. При таких раскладах остается играть в свое удовольствие и стараться порадовать зрителей. Полагаем, что вся эта история завершится мировым исходом.
Прогноз: ничья, коэффициент – 3,00. Прогноз на точный счет – 1:1.