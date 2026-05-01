2 мая на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Эпицентр». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Обе команды пытаются отдалиться от опасной зоны.

«Верес»

Ровенчане подходят к матчу после гостевого поражения от «Зари» (0:2), которое прервало их успешную серию. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. «Верес» пропускает в среднем 1.40 гола за игру и потерпел разгромное поражение от «Металлиста 1925» (0:4) в предыдущих турах. В последнем очном матче «Верес» одержал победу со счeтом 3:2.

«Эпицентр»

Гости подходят к матчу после домашней ничьей с «Александрией» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Эпицентр» проигрывает в трeх последних гостевых матчах УПЛ и испытывает серьeзные проблемы в нападении.

Факты о командах

«Верес»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Победа в последнем очном матче (3:2)

Поражение в последнем матче от «Зари» (0:2)

Разгромное поражение от «Металлиста 1925» (0:4) в апреле

«Эпицентр»

Не может выиграть в 3 последних матчах УПЛ

Проигрывает в 3 последних гостевых матчах УПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Проиграл последний очный матч (2:3)

Прогноз на матч «Верес» – «Эпицентр»

«Верес» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует лучшую результативность. «Эпицентр» практически не забивает и проигрывает в трeх последних гостевых матчах. Хозяева одержали победу в последнем очном матче и выглядят предпочтительнее.

Рекомендованные ставки