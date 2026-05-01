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«Верес» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.9

01 мая 2026 9:08
Верес - Эпицентр
02 мая 2026, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 26 тур
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2.90
Победа «Вереса»
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2 мая на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Эпицентр». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Обе команды пытаются отдалиться от опасной зоны.

«Верес»

Ровенчане подходят к матчу после гостевого поражения от «Зари» (0:2), которое прервало их успешную серию. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. «Верес» пропускает в среднем 1.40 гола за игру и потерпел разгромное поражение от «Металлиста 1925» (0:4) в предыдущих турах. В последнем очном матче «Верес» одержал победу со счeтом 3:2.

«Эпицентр»

Гости подходят к матчу после домашней ничьей с «Александрией» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Эпицентр» проигрывает в трeх последних гостевых матчах УПЛ и испытывает серьeзные проблемы в нападении.

Факты о командах

«Верес»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Победа в последнем очном матче (3:2)
  • Поражение в последнем матче от «Зари» (0:2)
  • Разгромное поражение от «Металлиста 1925» (0:4) в апреле

«Эпицентр»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах УПЛ
  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах УПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Проиграл последний очный матч (2:3)

Прогноз на матч «Верес» – «Эпицентр»

«Верес» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует лучшую результативность. «Эпицентр» практически не забивает и проигрывает в трeх последних гостевых матчах. Хозяева одержали победу в последнем очном матче и выглядят предпочтительнее.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Вереса» – коэффициент 2.9
  • Тотал матча меньше 2.5

2.90
Победа «Вереса»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Эпицентр Верес
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