«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 1.9

19 марта 2026 9:26
РБ Лейпциг - Хоффенхайм
20 мар. 2026, пятница 22:30 | Германия. Бундеслига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «РБ Лейпциг»
Сделать ставку

20 марта в 27-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет «Хоффенхайм». Это противостояние двух равных по классу команд с мощной атакой. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество на своем поле, гости стабильно забивают и находятся в отличной форме.

«РБ Лейпциг»

«Быки» занимают 5-е место и имеют мощное историческое преимущество над «Хоффенхаймом», побеждая в 5 последних очных матчах дома. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону – 1.40 пропуска в среднем. Кристоф Баумгартнер с 14 голами – лидер атак. «Лейпциг» пропускает в 8 последних матчах и в 9 последних в целом.

«Хоффенхайм»

«Деревенские» занимают 3-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 из 7 последних выездных матчей. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр (10 мячей) и забивает в 10 из 12 последних матчей. Андрей Крамарич с 11 голами – лидер атак. Оборона «Хоффенхайма» относительно надежна – 1.20 пропуска в среднем. Гости забивают «Лейпцигу» в 5 последних очных встречах.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

  • Побеждает «Хоффенхайм» в 5 последних очных матчах дома.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Пропускает в 8 последних матчах (1.40 в среднем).
  • 5-е место в турнире (47 очков).

«Хоффенхайм»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей.
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей (2.00 в среднем).
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).
  • 3-е место в турнире (50 очков).

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»

Матч двух команд с мощной атакой. «Лейпциг» имеет историческое преимущество на своем поле. «Хоффенхайм» стабильно забивает и находится в отличной форме. Учитывая, что обе команды много забивают и пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.9.
  • Обе забьют – ДА

Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Хоффенхайм РБ Лейпциг
Другие прогнозы
19.03.2026
14:00
1.40
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия - Динамо К
Фора «Динамо» (-1)
19.03.2026
16:00
3.45
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор - Карагюмрюк
Ничья
19.03.2026
18:30
1.75
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов - Локомотив
Обе забьют – ДА
19.03.2026
19:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Металлист 1925 - Полтава
Фора «Металлиста 1925» (-1.5)
19.03.2026
20:00
1.77
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор - Генчлербирлиги
Победа «Коньяспора»
19.03.2026
20:00
2.30
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ - Касымпаша
«Бешикташ» не пропустит
