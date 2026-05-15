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«Металлист 1925» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 2.15

15 мая 2026 8:03
Харьков - Эпицентр
16 мая 2026, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 29 тур
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2.15
«Эпицентр» не проиграет
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16 мая состоится матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» примет «Эпицентр». Хозяева переживают игровой спад и не побеждают на протяжении 5 матчей, а гости поймали отличный ритм и творят сенсации. Встреча команд с противоположными трендами обещает быть интересной.

«Металлист 1925»

Харьковчане забуксовали в самый неподходящий момент. Команда не побеждает в 5 последних матчах и пропускает в 4 из них. В последних 5 встречах «Металлист 1925» забил всего 4 мяча (0,80 в среднем) и пропустил 5 (1,00). P. Itodo с 15 голами в 29 матчах остаeтся главной угрозой в атаке, но поддержки от партнeров не хватает. После ничьих с «Карпатами» (2:2), «Зарей» (1:1) и ЛНЗ (1:1), а также поражения от «Полесья» (0:1) и вылета из Кубка от «Чернигова» команда опустилась на 6-е место. «Металлист 1925» явно находится в психологическом кризисе и нуждается в победе.

«Эпицентр»

Команда из Каменец-Подольского стала главным возмутителем спокойствия. «Эпицентр» не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 4 из них. В последних 5 встречах команда наколотила 9 мячей (1,80 в среднем) и пропустила 8 (1,60). Joaquin Cifuentes с 8 голами в 28 матчах ведeт атаку. После сенсационной победы над «Полесьем» (3:2), ничьих с «Оболонью» (2:2), «Вересом» (3:3), «Александрией» (1:1) и «Карпатами» (0:0) команда поднялась на 11-е место. «Эпицентр» забивает в 4 последних матчах и явно намерен продлить успешную серию.

Факты о командах:

«Металлист 1925»

  • Без побед в 5 последних матчах

  • Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

  • Пропускает в 4 последних турах

  • Психологический кризис

«Эпицентр»

  • Беспроигрышная серия из 5 матчей
  • Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Одержал сенсационную победу над «Полесьем» (3:2)

История противостояний

  • Последняя встреча: ничья (0:0)
  • В Первой лиге «Эпицентр» выиграл два последних матча

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Эпицентр»

«Эпицентр» находится в отличной форме и не проигрывает 5 матчей подряд. «Металлист 1925» переживает кризис и не побеждает столько же. Учитывая, что гости штампуют голы, а хозяева испытывают проблемы в атаке, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья или минимальная победа «Эпицентра».

Рекомендованные ставки:

  • «Эпицентр» не проиграет – коэффициент 2.15
  • Обе забьют – да

2.15
«Эпицентр» не проиграет
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Эпицентр Харьков
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