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16 мая в заключительном туре Первой лиги сыграют тульский «Арсенал» и «Родина». Игра в Туле начнется в 13:00 (мск).

«Арсенал»

Команда Дмитрия Гунько с 39 очками занимает 12-е место. «Арсенал» добыл 8 побед, 15 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 41:40.

Последние результаты:

11.05.26 «Енисей» – «Арсенал» – 1:0;

04.05.26 «Арсенал» – «Ротор» – 2:2

25.04.26 «Спартак» К – «Арсенал» – 1:1.

«Родина»

«Родина» набрала 65 очков и делит 1-е место с «Факелом». Подопечные Хуана Диаса добыли 18 побед, 11 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 54:27.

Предыдущие результаты:

08.05.26 «Родина» – «Челябинск» – 2:0;

02.05.26 «Черноморец» – «Родина» – 1:3;

26.04.26 «Родина» – «Уфа» – 1:0.

Очные встречи

09.08.25 «Родина» – «Арсенал» – 1:1;

10.05.25 «Арсенал» – «Родина» – 0:1;

05.10.24 «Родина» – «Арсенал» – 1:1.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Родина»

«Родина» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ, но у нее все равно остается неплохая мотивация – стать чемпионом ФНЛ. Разница мячей у москвичей намного лучше, чем у имеющего столько же очков «Факела», а потому подопечным Диаса достаточно обыграть немотивированных «канониров» с любым счетом. Полагаем, они с этим справятся.

Прогноз – П2 с кф. 2.05.

Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 6.00.