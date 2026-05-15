16 мая в заключительном туре Первой лиги сыграют тульский «Арсенал» и «Родина». Игра в Туле начнется в 13:00 (мск).
«Арсенал»
Команда Дмитрия Гунько с 39 очками занимает 12-е место. «Арсенал» добыл 8 побед, 15 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 41:40.
Последние результаты:
- 11.05.26 «Енисей» – «Арсенал» – 1:0;
- 04.05.26 «Арсенал» – «Ротор» – 2:2
- 25.04.26 «Спартак» К – «Арсенал» – 1:1.
«Родина»
«Родина» набрала 65 очков и делит 1-е место с «Факелом». Подопечные Хуана Диаса добыли 18 побед, 11 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 54:27.
Предыдущие результаты:
- 08.05.26 «Родина» – «Челябинск» – 2:0;
- 02.05.26 «Черноморец» – «Родина» – 1:3;
- 26.04.26 «Родина» – «Уфа» – 1:0.
Очные встречи
- 09.08.25 «Родина» – «Арсенал» – 1:1;
- 10.05.25 «Арсенал» – «Родина» – 0:1;
- 05.10.24 «Родина» – «Арсенал» – 1:1.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Родина»
«Родина» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ, но у нее все равно остается неплохая мотивация – стать чемпионом ФНЛ. Разница мячей у москвичей намного лучше, чем у имеющего столько же очков «Факела», а потому подопечным Диаса достаточно обыграть немотивированных «канониров» с любым счетом. Полагаем, они с этим справятся.
Прогноз – П2 с кф. 2.05.
Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 6.00.