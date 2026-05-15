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«Ротор» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.58

15 мая 2026 7:48
Ротор - Чайка
16 мая 2026, суббота 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 34 тур
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1.58
Победа «Ротора» с форой (-1)
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16 мая состоится матч 34-го тура российской Первой лиги, в котором волгоградский «Ротор» примет «Чайку» из Песчанокопского. Хозяева ведут борьбу за стыковые матчи и находятся в верхней части таблицы, а гости замыкают турнирную таблицу и стремительно катятся в пропасть. Разница в классе и текущей форме колоссальна.

«Ротор»

Волгоградцы переживают небольшой спад. Команда не побеждает в 3 последних турах, но при этом не проигрывает в 11 из 13 последних матчей. В последних 5 встречах «Ротор» забил 6 мячей (1,20 в среднем) и пропустил 4 (0,80). Илья Сафронов с 7 голами в 30 матчах ведeт команду вперeд, но атака не всегда стабильна. После поражения от «Уфы» (0:1), ничьих с «Арсеналом Тула» (2:2) и «Волгой Ульяновск» (0:0), а также победы над «Родиной» (2:0) команда занимает 4-е место. «Ротор» разгромил «Чайку» со счeтом 6:0 в последней очной встрече и явно намерен повторить успех на своeм поле.

«Чайка»

Гости находятся в катастрофическом положении. Четыре поражения подряд и 8 пропущенных мячей в 5 последних встречах (1,60 в среднем). Артем Соколов с 11 голами в 29 матчах не может вытянуть команду в одиночку, атака забивает всего 0,80 мяча в среднем. После поражений от «Черноморца» (0:2), «Торпедо» (0:2), «КАМАЗа» (1:2) и «Волги Ульяновск» (1:2) команда замыкает таблицу и практически лишилась шансов на спасение. «Чайка» пропускает в 4 последних турах и выглядит обречeнно.

Факты о командах:

«Ротор»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в среднем 1,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 0,80 мяча за игру
  • Разгромил «Чайку» (6:0) в последней очной встрече

«Чайка»

  • Проигрышная серия из 4 матчей
  • Пропускает в 4 последних турах подряд
  • Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Замыкает таблицу

История противостояний

  • «Ротор» разгромил «Чайку» (6:0) в последней очной встрече
  • Подавляющее преимущество хозяев в последнем матче

Прогноз на матч «Ротор» – «Чайка»

«Ротор» борется за стыки и играет дома против худшей команды лиги. «Чайка» проигрывает 4 матча подряд и пропускает в каждом из них. Учитывая, что волгоградцы разгромили «Чайку» 6:0 в последней личной встрече, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ротора» с форой (-1) – коэффициент 1.58
  • Индивидуальный тотал «Чайки» меньше 0,5

1.58
Победа «Ротора» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Чайка Ротор
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