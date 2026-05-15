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«Улытау» – «Каспий»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 2.15

15 мая 2026 9:53
Улытау - Каспий
16 мая 2026, суббота 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
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2.15
Победа «Улытау»
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16 мая состоится матч 10-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Улытау» примет «Каспий». Хозяева сенсационно идут в лидирующей группе и славятся мощной игрой дома, а гости борются за выживание и находятся в нижней части таблицы. Разница в классе и текущей форме очевидна.

«Улытау»

Клуб из Жезказгана проводит отличный сезон. Команда не проигрывает дома в 6 последних матчах и забивает в 3 последних встречах. В последних 5 матчах «Улытау» забил 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустил 8 (1,60). После ничьей с «Кайратом» (1:1), победы над «Елимаем» (1:0) и «Тоболом» (2:1) команда занимает 5-е место с 15 очками. «Улытау» забивает в 3 последних матчах и пропускает в 5 из 7 последних встреч, но дома играет значительно увереннее.

«Каспий»

Актаусцы переживают тяжeлые времена. Команда забивает в среднем всего 0,60 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч и пропускает 1,40. Идрис Умаев с 2 голами в 8 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После победы над «Елимаем» (1:0) и «Астаной» (1:0), а также поражений от «Тобола» (1:2), «Кайрата» (0:2) и кубкового разгрома от «Ордабасы» (0:3) команда занимает 13-е место. «Каспий» забивает в 3 последних матчах, но общая результативность оставляет желать лучшего.

Факты о командах:

«Улытау»

  • Беспроигрышная серия из 6 домашних матчей
  • Забивает в 3 последних встречах
  • Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Идeт на 5-м месте

«Каспий»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 1,40 мяча за игру
  • Борется за выживание

Прогноз на матч «Улытау» – «Каспий»

«Улытау» отлично играет дома и находится в верхней части таблицы. «Каспий» борется за выживание и мало забивает. Учитывая, что хозяева не проигрывают дома 6 матчей подряд, наиболее вероятным сценарием видится победа «Улытау» с минимальным счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Улытау» – коэффициент 2.15
  • Тотал меньше 2,5

2.15
Победа «Улытау»
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Каспий Улытау
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