«Волга» Ульяновск – «Факел»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.87

16 мая состоится матч 34-го тура российской Первой лиги, в котором «Волга» Ульяновск примет воронежский «Факел». Хозяева борются за выживание и находятся в опасной близости от зоны вылета, а гости уверенно идут на втором месте и практически гарантировали себе выход в РПЛ. Разница в классе и турнирном положении очевидна, но «Волга» дома способна на сюрпризы.

«Волга» Ульяновск

Ульяновцы переживают непростой отрезок. Команда не побеждает в 3 последних турах и забивает в среднем 0,80 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Дмитрий Каменщиков с 7 голами в 33 матчах старается цепляться за моменты, но атака выглядит скромно. Оборона пропускает также 0,80 мяча в среднем. После ничьих с «Нефтехимиком» (2:2), «Ротором» (0:0) и «Родиной» (0:0), а также поражения от «Сокола» (0:1) команда занимает 14-е место. «Волга» Ульяновск играет дисциплинированно и редко пропускает много, но отсутствие голов создаeт проблемы в борьбе за очки.

«Факел»

Воронежцы проводят отличный сезон и заслуженно идут на втором месте с 65 очками. Команда одержала рекордные 19 побед и не проигрывает в 4 последних турах. В последних 5 встречах «Факел» забил 6 мячей (1,20 в среднем) и столько же пропустил (1,20). Беляйди Пуси с 16 голами в 33 матчах является главной ударной силой. После нулевой ничьей со «СКА-Хабаровском», побед над «Енисеем» (2:0) и «Чайкой» (2:0), а также ничьих с «Торпедо» (2:2) и «Шинником» (2:2) команда находится в хорошей форме. «Факел» уже практически решил задачу выхода в РПЛ и может играть раскованно.

Факты о командах:

«Волга» Ульяновск

Без побед в 3 последних матчах

Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 0,80 мяча за игру

Борется за выживание

«Факел»

Беспроигрышная серия из 4 матчей

Забивает в среднем 1,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Одержал 19 побед – лучший показатель в лиге

Практически гарантировал выход в РПЛ

Прогноз на матч «Волга» Ульяновск – «Факел»

«Факел» превосходит соперника в классе и находится в отличной форме. «Волга» Ульяновск мало забивает и не побеждает 3 тура подряд. Однако хозяева дисциплинированно играют в обороне и способны навязать борьбу даже лидеру. Учитывая, что «Факел» уже почти решил задачу, а «Волга» отчаянно нуждается в очках, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход или минимальная победа гостей.

Рекомендованные ставки: