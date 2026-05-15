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«Волга» Ульяновск – «Факел»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.87

15 мая 2026 7:07
Волга - Факел
16 мая 2026, суббота 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 34 тур
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1.87
«Факел» не проиграет + тотал меньше 2,5
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16 мая состоится матч 34-го тура российской Первой лиги, в котором «Волга» Ульяновск примет воронежский «Факел». Хозяева борются за выживание и находятся в опасной близости от зоны вылета, а гости уверенно идут на втором месте и практически гарантировали себе выход в РПЛ. Разница в классе и турнирном положении очевидна, но «Волга» дома способна на сюрпризы.

«Волга» Ульяновск

Ульяновцы переживают непростой отрезок. Команда не побеждает в 3 последних турах и забивает в среднем 0,80 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Дмитрий Каменщиков с 7 голами в 33 матчах старается цепляться за моменты, но атака выглядит скромно. Оборона пропускает также 0,80 мяча в среднем. После ничьих с «Нефтехимиком» (2:2), «Ротором» (0:0) и «Родиной» (0:0), а также поражения от «Сокола» (0:1) команда занимает 14-е место. «Волга» Ульяновск играет дисциплинированно и редко пропускает много, но отсутствие голов создаeт проблемы в борьбе за очки.

«Факел»

Воронежцы проводят отличный сезон и заслуженно идут на втором месте с 65 очками. Команда одержала рекордные 19 побед и не проигрывает в 4 последних турах. В последних 5 встречах «Факел» забил 6 мячей (1,20 в среднем) и столько же пропустил (1,20). Беляйди Пуси с 16 голами в 33 матчах является главной ударной силой. После нулевой ничьей со «СКА-Хабаровском», побед над «Енисеем» (2:0) и «Чайкой» (2:0), а также ничьих с «Торпедо» (2:2) и «Шинником» (2:2) команда находится в хорошей форме. «Факел» уже практически решил задачу выхода в РПЛ и может играть раскованно.

Факты о командах:

«Волга» Ульяновск

  • Без побед в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 0,80 мяча за игру
  • Борется за выживание

«Факел»

  • Беспроигрышная серия из 4 матчей
  • Забивает в среднем 1,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Одержал 19 побед – лучший показатель в лиге
  • Практически гарантировал выход в РПЛ

Прогноз на матч «Волга» Ульяновск – «Факел»

«Факел» превосходит соперника в классе и находится в отличной форме. «Волга» Ульяновск мало забивает и не побеждает 3 тура подряд. Однако хозяева дисциплинированно играют в обороне и способны навязать борьбу даже лидеру. Учитывая, что «Факел» уже почти решил задачу, а «Волга» отчаянно нуждается в очках, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход или минимальная победа гостей.

Рекомендованные ставки:

  • «Факел» не проиграет + тотал меньше 2,5 – коэффициент 1.87
  • Тотал меньше 2

1.87
«Факел» не проиграет + тотал меньше 2,5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Факел Волга
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