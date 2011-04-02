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Ньюкасл - Вулверхэмптон
Ньюкасл - Вулверхэмптон: обзор матча 02 апреля 2011
Ньюкасл
02.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
22'
К. Нолан
45'
Ш. Амеоби
50'
П. Левенкрандс
90+3'
Х. Гутьеррес
58'
С. Эбанкс-Блейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вулверхэмптон
ГОЛ! 4:1!
Х. Гутьеррес
+3
Замена
С. Тэйлор
️️️️
Д. Бартон
Желтая карточка
Н. Рэнжер
Замена
С. Уорд
️️️️
Д. Элокоби
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
П. Левенкрандс
Желтая карточка
Д. Перч
Замена
Д. Перч
️️️️
Ш. Фергюсон
ГОЛ! 3:1!
С. Эбанкс-Блейк
Пас отдал
М. Джарвис
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
Замена
М. Кайтли
️️️️
А. Хэммилл
ГОЛ! 3:0!
П. Левенкрандс
Пас отдал
Д. Бартон
ГОЛ! 2:0!
Ш. Амеоби
Пас отдал
П. Левенкрандс
Желтая карточка
Д. О'Хара
Желтая карточка
К. Нолан
Желтая карточка
Ш. Амеоби
Замена
С. Флетчер
️️️️
Н. Мильяш
ГОЛ! 1:0!
К. Нолан
Пас отдал
Ш. Амеоби
15'
Желтая карточка
Н. Мильяш
Желтая карточка
Д. Элокоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
32
Шефки Куки
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-5-2
22
Харпер
2
Колоччини
5
Уильямсон
2
Симпсон
18
Гутьеррес
8
Бартон
4
Нолан
23
Гатри
3
Фергюсон
26
Амеоби
11
Левенкрандс
4-5-1
13
Хеннесси
44
Фоли
6
Берра
19
Стирмен
6
Элокоби
23
О'Хара
10
Мильяш
20
Хенри
7
Хэммилл
16
Джарвис
9
Эбанкс-Блейк
3
Фергюсон
24
Перч
24
Перч
3
Фергюсон
8
Бартон
27
Тэйлор
27
Тэйлор
8
Бартон
11
Левенкрандс
9
Рэнжер
9
Рэнжер
11
Левенкрандс
7
Хэммилл
28
Кайтли
28
Кайтли
7
Хэммилл
6
Элокоби
3
Уорд
3
Уорд
6
Элокоби
10
Мильяш
26
Флетчер
26
Флетчер
10
Мильяш
Остались в запасе
Ньюкасл
Вулверхэмптон
23
Тим Крул
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
32
Шефки Куки
АП
Главный тренер
Алан Пардью
1
Маркус Ханеманн
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
32
Шефки Куки
АП
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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