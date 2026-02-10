Введите ваш ник на сайте
«Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.52

10 февраля 2026 11:41
Гоу Эхед Иглс - Херенвен
11 февр. 2026, среда 20:45 | Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.52
Обе забьют – да
Сделать ставку

Матч 20 тура чемпионата Нидерландов между «Гоу Эхед Иглс» и «Херенвеном» пройдет 11 февраля. Соперники располагаются в нижней части таблицы и решают схожие турнирные задачи, поэтому очная встреча имеет важное значение в борьбе за стабильность и отрыв от зоны риска. Обе команды находятся не в лучшей форме, регулярно пропускают и редко доводят матчи до уверенных побед.

«Гоу Эхед Иглс»

Хозяева занимают 14 место и переживают затяжную серию без побед. В чемпионате «Гоу Эхед Иглс» сыграл вничью в пяти матчах подряд, при этом команда стабильно забивает, но столь же регулярно допускает ошибки в обороне. В последних пяти встречах коллектив отличился всего четырьмя голами, пропустив семь. Проблемы с концентрацией в защите сохраняются уже давно – команда пропускает в 11 матчах подряд в рамках Эредивизи, что серьезно ограничивает ее шансы на победы.

«Херенвен»

Гости идут 12-ми в таблице и также демонстрируют нестабильные результаты. В последних турах «Херенвен» не может выиграть, а оборона выглядит особенно уязвимой: 13 пропущенных мячей за пять игр и в среднем 2.60 гола за матч. При этом команда сохраняет определенный атакующий потенциал и стабильно забивает около одного мяча за игру, но частые провалы в защите сводят усилия впереди на нет.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Ничья в 5 матчах подряд в чемпионате
  • Забивает в 5 последних матчах Эредивизи
  • В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр

«Херенвен»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито и 2.60 пропущено за последние 5 игр
  • 13 пропущенных мячей в последних пяти встречах

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»

Обе команды испытывают проблемы в обороне и редко сохраняют свои ворота в неприкосновенности. «Гоу Эхед Иглс» часто играет вничью, тогда как «Херенвен» много пропускает, особенно на выезде. В такой ситуации наиболее логичным выглядит вариант с обменом голами и осторожной ставкой против чистой победы гостей. Матч имеет все шансы пройти в упорной борьбе без явного преимущества одной из сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.52
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.52
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Херенвен Гоу Эхед Иглс
  • Читайте нас: 