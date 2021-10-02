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Вулверхэмптон - Ньюкасл
Вулверхэмптон - Ньюкасл: обзор матча 02 октября 2021
Вулверхэмптон
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
20'
Х. Хванг
58'
Х. Хванг
41'
Д. Хендрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ньюкасл
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Хванг
90'
+2
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Тринкау
86'
77'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Альмирон
70'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Х. Манкильо
60'
Желтая карточка
Х. Манкильо
ГОЛ! 2:1!
Х. Хванг
Пас отдал
Р. Хименес
58'
55'
Желтая карточка
К. Кларк
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хендрик
Пас отдал
Х. Манкильо
36'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Уиллок
ГОЛ! 1:0!
Х. Хванг
Пас отдал
Р. Хименес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-3-1-3
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
21
Маршал
8
Невеш
27
Семеду
8
Моутинью
7
Тринкау
7
Хванг
9
Хименес
4-1-2-2-1
1
Дарлоу
22
Манкильо
26
Кларк
6
Фернандес
30
Ритчи
14
Хэйден
8
Лонгстафф
28
Уиллок
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
7
Тринкау
18
Дендокер
18
Дендокер
7
Тринкау
7
Хванг
24
Траоре
24
Траоре
7
Хванг
28
Уиллок
29
Хендрик
29
Хендрик
28
Уиллок
22
Манкильо
23
Мерфи
23
Мерфи
22
Манкильо
10
Альмирон
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Альмирон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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