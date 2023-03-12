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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вулверхэмптон
Ньюкасл - Вулверхэмптон: обзор матча 12 марта 2023
Ньюкасл
12.03.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
26'
А. Исак
79'
М. Альмирон
70'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Вулверхэмптон
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Мерфи
85'
ГОЛ! 2:1!
М. Альмирон
Пас отдал
Д. Уиллок
79'
75'
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Ж. Моутинью
70'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хванг
69'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Р. Невеш
69'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Х. Кастро
69'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Поденсе
Желтая карточка
А. Исак
68'
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Исак
68'
Замена
М. Альмирон
️️️️
А. Сен-Максимен
68'
58'
Желтая карточка
Н. Семеду
46'
Замена
П. Нету
️️️️
А. Траоре
44'
Желтая карточка
Д. Поденсе
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
К. Триппьер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
99
Марио Лемина
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-3-1-2
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
23
Мерфи
9
Исак
10
Сен-Максимен
4-2-1-1-2
1
Са
27
Семеду
15
Доусон
3
Килман
17
Кастро
8
Невеш
99
Лемина
8
Моутинью
24
Траоре
11
Поденсе
9
Хименес
23
Мерфи
30
Ритчи
30
Ритчи
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
17
Кастро
21
Айт Нури
21
Айт Нури
17
Кастро
8
Моутинью
22
Коллинс
22
Коллинс
8
Моутинью
8
Невеш
27
Нуньес
27
Нуньес
8
Невеш
24
Траоре
7
Нету
7
Нету
24
Траоре
11
Поденсе
7
Хванг
7
Хванг
11
Поденсе
Остались в запасе
Ньюкасл
Вулверхэмптон
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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