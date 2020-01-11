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Вулверхэмптон - Ньюкасл
Вулверхэмптон - Ньюкасл: обзор матча 11 января 2020
Вулверхэмптон
11.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
14'
Л. Дендокер
7'
М. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ньюкасл
87'
Желтая карточка
М. Лонгстафф
79'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Жоэлинтон
67'
Желтая карточка
К. Атсу
65'
Желтая карточка
М. Альмирон
28'
Замена
К. Атсу
️️️️
Д. Гэйл
ГОЛ! 1:1!
Л. Дендокер
14'
13'
Замена
Ф. Лежен
️️️️
П. Дамметт
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Альмирон
Пас отдал
Д. Гэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
56
Бенни Эшли-Сил
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
6
Келланд Уоттс
ЦП
7
Томас Аллан
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
17
Кастро
15
Коди
2
Доэрти
29
Сайсс
21
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
7
Нету
4-3-2-1
39
Дубравка
15
Виллемс
26
Кларк
6
Фернандес
14
Дамметт
8
Лонгстафф
14
Хэйден
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
14
Дамметт
24
Лежен
24
Лежен
14
Дамметт
34
Гэйл
30
Атсу
30
Атсу
34
Гэйл
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
19
Рубен Винагре
ЛЗ
56
Бенни Эшли-Сил
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
6
Келланд Уоттс
ЦП
7
Томас Аллан
ЦФ
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
56
Бенни Эшли-Сил
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Остались в запасе
6
Келланд Уоттс
ЦП
7
Томас Аллан
ЦФ
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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