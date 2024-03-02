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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вулверхэмптон
Ньюкасл - Вулверхэмптон: обзор матча 02 марта 2024
Ньюкасл
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
14'
А. Исак
33'
Э. Гордон
90+2'
В. Ливраменто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Вулверхэмптон
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Э. Гордон
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
В. Ливраменто
Пас отдал
Ф. Шер
90'
+2
85'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
81'
Замена
Т. Чирева
️️️️
Ж. Беллегард
81'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Лемина
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Исак
70'
Замена
Л. Майли
️️️️
Д. Уиллок
70'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Д. Мерфи
70'
59'
Замена
У. Буэно
️️️️
Тоти
Замена
В. Ливраменто
️️️️
К. Триппьер
52'
46'
Замена
Д. Бентли
️️️️
Ж. Са
46'
Замена
Н. Фрейзер
️️️️
П. Нету
ГОЛ! 2:0!
Э. Гордон
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
4-3-2-1
39
Дубравка
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
28
Уиллок
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
10
Гордон
23
Мерфи
9
Исак
3-3-2-2
1
Са
15
Доусон
24
Тоти
3
Килман
27
Семеду
99
Лемина
21
Айт Нури
20
Дойл
27
Беллегард
7
Сарабия
7
Нету
2
Триппьер
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Триппьер
9
Исак
11
Барнс
11
Барнс
9
Исак
28
Уиллок
67
Майли
67
Майли
28
Уиллок
10
Гордон
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Гордон
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Альмирон
23
Мерфи
1
Са
25
Бентли
25
Бентли
1
Са
24
Тоти
3
Буэно
3
Буэно
24
Тоти
99
Лемина
12
Траоре
12
Траоре
99
Лемина
27
Беллегард
23
Чирева
23
Чирева
27
Беллегард
7
Нету
63
Фрейзер
63
Фрейзер
7
Нету
Остались в запасе
Ньюкасл
Вулверхэмптон
1
Лорис Кариус
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Остались в запасе
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
11
Офсайды
0
2
Количество передач
447
550
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.69
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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