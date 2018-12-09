Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вулверхэмптон
Ньюкасл - Вулверхэмптон: обзор матча 09 декабря 2018
Ньюкасл
09.12.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
23'
А. Перес
17'
Д. Жота
90+4'
М. Доэрти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вулверхэмптон
Желтая карточка
К. Кларк
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Доэрти
Замена
Р. Кенеди
️️️️
К. Атсу
89'
Замена
Хоселу
️️️️
Х. Саломон Рондон
86'
80'
Желтая карточка
Р. Беннетт
76'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Э. Кошта
73'
Желтая карточка
Д. Жота
72'
Желтая карточка
К. Коди
65'
Желтая карточка
Э. Кошта
60'
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Траоре
60'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Р. Сайсс
Красная карточка
Д. Йедлин
57'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Ф. Фернандес
46'
33'
Желтая карточка
М. Доэрти
ГОЛ! 1:1!
А. Перес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
23'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
Э. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
6
Фернандес
24
Ласселлс
26
Кларк
30
Ритчи
2
Йедлин
40
Ки Сун-Юн
17
Диаме
30
Атсу
22
Перес
23
Рондон
3-3-2-1
1
Патрисиу
30
Боли
2
Доэрти
29
Сайсс
15
Коди
21
Невеш
19
Винагре
24
Траоре
20
Жота
11
Кошта
30
Атсу
29
Кенеди
29
Кенеди
30
Атсу
6
Фернандес
22
Манкильо
22
Манкильо
6
Фернандес
23
Рондон
13
Хоселу
13
Хоселу
23
Рондон
29
Сайсс
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
29
Сайсс
11
Кошта
8
Моутинью
8
Моутинью
11
Кошта
24
Траоре
9
Хименес
9
Хименес
24
Траоре
Остались в запасе
Ньюкасл
Вулверхэмптон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
26
Джон Радди
ВР
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ньюкасл - Вулверхэмптон
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Ньюкасл
Вулверхэмптон
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+