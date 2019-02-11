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Вулверхэмптон - Ньюкасл
Вулверхэмптон - Ньюкасл: обзор матча 11 февраля 2019
Вулверхэмптон
11.02.2019, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
90+5'
В. Боли
56'
А. Хэйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ньюкасл
ГОЛ! 1:1!
В. Боли
Пас отдал
А. Траоре
90'
+5
68'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Хэйден
Пас отдал
Ф. Шер
51'
Желтая карточка
Ф. Шер
Желтая карточка
Д. Жота
51'
44'
Желтая карточка
М. Ритчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
6
Беннетт
17
Кастро
21
Невеш
15
Коди
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
24
Ласселлс
24
Лежен
5
Шер
30
Ритчи
14
Хэйден
8
Лонгстафф
30
Атсу
23
Рондон
22
Перес
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
28
Фредди Вудман
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
28
Фредди Вудман
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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