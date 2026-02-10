Матч 18 тура чемпионата Нидерландов между «НЕК» и «Утрехтом» состоится 11 февраля. Команды подходят к встрече в разном состоянии: хозяева ведут борьбу в верхней части таблицы и находятся на подъеме, тогда как гости переживают затяжной спад и постепенно опускаются ближе к зоне турнирного давления. Текущая форма соперников делает этот матч важным с точки зрения подтверждения амбиций «НЕК» и попытки «Утрехта» прервать неудачную серию.

«НЕК»

Команда уверенно проводит вторую половину сезона и занимает 3 место в таблице. «НЕК» выиграл четыре последних матча чемпионата и стабильно демонстрирует результативную игру в атаке. В десяти матчах подряд в Эредивизи команда обязательно забивает, а в последних пяти встречах отличилась 12 раз. При этом оборона не выглядит безупречной – «НЕК» пропускает уже девять матчей подряд, но за счет высокого темпа и давления впереди часто компенсирует эти проблемы.

«Утрехт»

Гости находятся в затяжном кризисе. «Утрехт» не может выиграть в чемпионате на протяжении девяти матчей и регулярно допускает ошибки в защите. В последних пяти играх команда забила лишь три мяча, пропустив девять. Несмотря на наличие ярко выраженного бомбардира, реализация моментов оставляет желать лучшего, а нестабильность обороны серьезно снижает шансы на положительный результат в матчах с соперниками из верхней части таблицы.

Факты о командах

«НЕК»

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем: 2.40 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

«Утрехт»

Не выигрывает в 8 последних матчах чемпионата

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем: 0.60 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр

Проиграл 3 из 4 последних матчей в Эредивизи

Прогноз на матч «НЕК» – «Утрехт»

Текущая форма команд говорит в пользу хозяев. «НЕК» находится на ходу, уверенно реализует моменты и стабильно набирает очки, тогда как «Утрехт» испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. При этом статистика личных встреч указывает на упорный характер матчей, поэтому полностью исключать сопротивление гостей не стоит. Оптимальным выглядит вариант с преимуществом хозяев и результативной игрой.

Рекомендованные ставки: