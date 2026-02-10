Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«НЕК» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.72

10 февраля 2026 11:51
НЕК - Утрехт
11 февр. 2026, среда 23:00 | Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «НЕК»
Сделать ставку

Матч 18 тура чемпионата Нидерландов между «НЕК» и «Утрехтом» состоится 11 февраля. Команды подходят к встрече в разном состоянии: хозяева ведут борьбу в верхней части таблицы и находятся на подъеме, тогда как гости переживают затяжной спад и постепенно опускаются ближе к зоне турнирного давления. Текущая форма соперников делает этот матч важным с точки зрения подтверждения амбиций «НЕК» и попытки «Утрехта» прервать неудачную серию.

«НЕК»

Команда уверенно проводит вторую половину сезона и занимает 3 место в таблице. «НЕК» выиграл четыре последних матча чемпионата и стабильно демонстрирует результативную игру в атаке. В десяти матчах подряд в Эредивизи команда обязательно забивает, а в последних пяти встречах отличилась 12 раз. При этом оборона не выглядит безупречной – «НЕК» пропускает уже девять матчей подряд, но за счет высокого темпа и давления впереди часто компенсирует эти проблемы.

«Утрехт»

Гости находятся в затяжном кризисе. «Утрехт» не может выиграть в чемпионате на протяжении девяти матчей и регулярно допускает ошибки в защите. В последних пяти играх команда забила лишь три мяча, пропустив девять. Несмотря на наличие ярко выраженного бомбардира, реализация моментов оставляет желать лучшего, а нестабильность обороны серьезно снижает шансы на положительный результат в матчах с соперниками из верхней части таблицы.

Факты о командах

«НЕК»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей

«Утрехт»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр
  • Проиграл 3 из 4 последних матчей в Эредивизи

Прогноз на матч «НЕК» – «Утрехт»

Текущая форма команд говорит в пользу хозяев. «НЕК» находится на ходу, уверенно реализует моменты и стабильно набирает очки, тогда как «Утрехт» испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. При этом статистика личных встреч указывает на упорный характер матчей, поэтому полностью исключать сопротивление гостей не стоит. Оптимальным выглядит вариант с преимуществом хозяев и результативной игрой.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «НЕК» – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Утрехта» меньше 1.5 – коэффициент 1.65

1.72
Победа «НЕК»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Утрехт НЕК
Другие прогнозы
11.02.2026
13:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Канвон - Шанхай Порт
Обе забьют — да
11.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Ульсан Хендэ - Мельбурн Сити
Обе забьют — да
11.02.2026
20:45
1.52
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Гоу Эхед Иглс - Херенвен
Обе забьют – да
11.02.2026
22:30
1.95
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла - Брайтон
Победа «Астон Виллы»
11.02.2026
22:30
2.25
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Фора «Ноттингем Форест» (–1)
11.02.2026
23:00
1.72
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НЕК - Утрехт
Победа «НЕК»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 