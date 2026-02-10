11 февраля в рамках 26 тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» примет «Брайтон». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов, тогда как гости стремятся стабилизировать результаты и отдалиться от нижней части таблицы. Очная встреча обещает быть насыщенной моментами, поскольку обе команды регулярно находят путь к воротам друг друга.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» проводит сильный сезон и после 25 туров уверенно держится в тройке лидеров. Команда редко проигрывает и демонстрирует сбалансированный футбол, делая акцент на контроле мяча и аккуратной игре в обороне. В последних матчах бирмингемцы не всегда добиваются побед, но сохраняют стабильность и практически не проваливаются в защите. Домашние встречи остаются важным источником очков, а средняя результативность позволяет рассчитывать на гол практически в каждом матче.

«Брайтон»

«Брайтон» переживает непростой отрезок сезона. Команда не может победить уже несколько туров подряд, при этом регулярно пропускает. Несмотря на это, гости редко уходят с поля без забитого мяча, а в очных матчах с «Астон Виллой» часто играют результативно. Основная проблема «Брайтона» – недостаточная надежность обороны, особенно в выездных матчах против соперников из верхней части таблицы.

Факты о командах

«Астон Вилла»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Брайтона»

Забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Забивает в 7 из 9 последних матчей

«Брайтон»

Не выигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 7 из 9 последних очных матчей против «Астон Виллы»

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Брайтон»

С учетом текущей формы и турнирной мотивации преимущество на стороне «Астон Виллы». Хозяева стабильнее, лучше действуют в обороне и традиционно успешно играют против «Брайтона». При этом гости способны отличиться, что делает матч потенциально результативным. Оптимальной выглядит ставка, учитывающая фактор домашнего поля и общий атакующий потенциал команд.

Рекомендованные ставки