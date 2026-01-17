Введите ваш ник на сайте
«Болонья» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 2.2

17 января 2026 8:09
Болонья - Фиорентина
18 янв. 2026, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 21 тур
2.20
Победа «Болоньи»
Матч 21 тура Серии А между «Болоньей» и «Фиорентиной» имеет важное турнирное значение для обеих команд, но с разным контекстом. Хозяева продолжают борьбу за места в верхней половине таблицы, тогда как гости вынуждены решать задачу выживания. Разница в мотивации и текущей стабильности может сыграть ключевую роль.

«Болонья»

После 20 туров «Болонья» набрала 30 очков и занимает 8 место, оставаясь в группе команд, претендующих на еврокубковую зону. Победа над «Вероной» 3:2 в прошлом туре показала, что команда умеет добавлять в атаке, однако оборона регулярно дает сбои. «Болонья» пропускает уже в 13 матчах подряд, а в последних пяти встречах допустила 9 пропущенных мячей. При этом атакующий потенциал остается стабильным – в среднем 1.20 гола за игру.

«Фиорентина»

«Фиорентина» находится в сложном положении: 18 место и всего 14 очков после 20 туров. Тем не менее форма команды в январе выглядит обнадеживающе. Ничьи с «Миланом» и «Лацио», а также победа над «Кремонезе» говорят о постепенной стабилизации. «Фиорентина» забивает в трех последних матчах Серии А и в среднем отличается 1.80 раза за игру на отрезке из пяти встреч, но выездная статистика остается слабым местом – восемь матчей подряд без побед на выезде.

Факты о командах

«Болонья»

  • Пропускает в 13 матчах подряд в Серии А
  • В среднем 1.20 забитого и 1.80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Побеждает «Фиорентину» дома в трех последних очных встречах

«Фиорентина»

  • Не выигрывает в 8 последних выездных матчах Серии А
  • Забивает в 3 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 16 из 18 последних матчей

Личные встречи
21% (7)
32% (11)
47% (16)
31
Забитых мячей
48
0.91
В среднем за матч
1.41
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
26.10.2025
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
3 : 2
18.05.2025
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
1 : 0
15.12.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 0
14.02.2024
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2 : 1
12.11.2023
Болонья
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1 : 2
05.02.2023
Болонья
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
2 : 1
11.09.2022
Фиорентина
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1 : 0
13.03.2022
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 3
05.12.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3 : 3
02.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0 : 0
03.01.2021
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
4 : 0
29.07.2020
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 1
06.01.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0 : 0
14.04.2019
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
0 : 0
25.11.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
1 : 2
04.02.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
2 : 1
16.09.2017
Болонья
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
1 : 0
02.04.2017
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 1
29.10.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 1
06.02.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 0
23.09.2015
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 3
26.04.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 0
15.12.2013
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 1
26.02.2013
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 0
07.10.2012
Болонья
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 0
21.02.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
2 : 0
11.09.2011
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1 : 1
15.05.2011
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 1
06.01.2011
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 2
17.01.2010
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
1 : 1
22.08.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1 : 3
02.02.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 0
21.09.2008
Болонья
Показать все

Прогноз на матч «Болонья» – «Фиорентина»

Обе команды регулярно допускают ошибки в обороне, при этом атакующие линии выглядят активными. «Болонья» традиционно уверенно играет дома против «Фиорентины», а гости, несмотря на улучшение формы, остаются уязвимыми на выезде. Ожидается матч с голами, где хозяева будут ближе к победе за счет более стабильной структуры и поддержки трибун.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Болоньи» – коэффициент 2.2
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Фиорентина Болонья
