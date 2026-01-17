Матч 21 тура Серии А между «Болоньей» и «Фиорентиной» имеет важное турнирное значение для обеих команд, но с разным контекстом. Хозяева продолжают борьбу за места в верхней половине таблицы, тогда как гости вынуждены решать задачу выживания. Разница в мотивации и текущей стабильности может сыграть ключевую роль.

«Болонья»

После 20 туров «Болонья» набрала 30 очков и занимает 8 место, оставаясь в группе команд, претендующих на еврокубковую зону. Победа над «Вероной» 3:2 в прошлом туре показала, что команда умеет добавлять в атаке, однако оборона регулярно дает сбои. «Болонья» пропускает уже в 13 матчах подряд, а в последних пяти встречах допустила 9 пропущенных мячей. При этом атакующий потенциал остается стабильным – в среднем 1.20 гола за игру.

«Фиорентина»

«Фиорентина» находится в сложном положении: 18 место и всего 14 очков после 20 туров. Тем не менее форма команды в январе выглядит обнадеживающе. Ничьи с «Миланом» и «Лацио», а также победа над «Кремонезе» говорят о постепенной стабилизации. «Фиорентина» забивает в трех последних матчах Серии А и в среднем отличается 1.80 раза за игру на отрезке из пяти встреч, но выездная статистика остается слабым местом – восемь матчей подряд без побед на выезде.

Факты о командах

«Болонья»

Пропускает в 13 матчах подряд в Серии А

В среднем 1.20 забитого и 1.80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает «Фиорентину» дома в трех последних очных встречах

«Фиорентина»