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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Болонья
Фиорентина - Болонья: обзор матча 17 января 2010
Фиорентина
17.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
51'
А. Муту
28'
Х. Хименес
45'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Болонья
Замена
М. Паскуаль
️️️️
М. Гобби
Желтая карточка
Г. Мудингай
Желтая карточка
А. Буске
Замена
Ч. Натали
️️️️
А. Гамберини
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Р. Гуана
Замена
М. Салайета
️️️️
Х. Хименес
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Д. Комотто
Замена
А. Буске
️️️️
А. Раджи
ГОЛ! 1:2!
А. Муту
ГОЛ! 0:2!
М. Ди Вайо
ГОЛ! 0:1!
Х. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
80
Никола Мингаццини
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
45
Федерико Карраро
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
24
Антонио Буске
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
27
Фелипе
5
Гамберини
18
Гобби
16
Комотто
11
Сантана
11
Варгас
18
Монтоливо
32
Маркьонни
19
Джилардино
12
Муту
4-4-2
2
Вивиано
24
Раджи
90
Портанова
3
Бритос
0
Ланна
80
Валиани
80
Мингаццини
11
Гуана
5
Казарини
9
Ди Вайо
77
Хименес
18
Гобби
21
Паскуаль
21
Паскуаль
18
Гобби
5
Гамберини
14
Натали
14
Натали
5
Гамберини
16
Комотто
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
16
Комотто
11
Гуана
16
Мудингай
16
Мудингай
11
Гуана
24
Раджи
24
Буске
24
Буске
24
Раджи
77
Хименес
17
Салайета
17
Салайета
77
Хименес
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
10
Мартин Йоргенсен
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Остались в запасе
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
10
Мартин Йоргенсен
ПП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Статистика матча Фиорентина - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Артемио Франки
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