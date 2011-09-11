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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Болонья
Фиорентина - Болонья: обзор матча 11 сентября 2011
Фиорентина
11.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
20'
А. Джилардино
47'
А. Черчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Болонья
Замена
С. Силва
️️️️
А. Джилардино
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
М. Ди Вайо
Желтая карточка
А. Лаццари
Замена
Х. Харджа
️️️️
В. Бехрами
Замена
А. Морлео
️️️️
Д. Перес
Замена
М. Настасич
️️️️
А. Гамберини
ГОЛ! 2:0!
А. Черчи
Пас отдал
С. Йоветич
Замена
Д. Папони
️️️️
П. Коне
Желтая карточка
Д. Портанова
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Пас отдал
М. Паскуаль
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
49
Ромуло
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-3-3
1
Боруц
21
Паскуаль
14
Натали
5
Гамберини
6
Кассани
18
Монтоливо
85
Бехрами
10
Лаццари
7
Черчи
19
Джилардино
9
Йоветич
3-4-2-1
1
Жилле
24
Раджи
51
Лориа
90
Портанова
16
Мудингай
15
Перес
21
Крхин
33
Коне
56
Пульцетти
23
Диаманти
9
Ди Вайо
5
Гамберини
22
Настасич
22
Настасич
5
Гамберини
85
Бехрами
13
Харджа
13
Харджа
85
Бехрами
19
Джилардино
19
Силва
19
Силва
19
Джилардино
15
Перес
3
Морлео
3
Морлео
15
Перес
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
33
Коне
35
Папони
35
Папони
33
Коне
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
33
Нето
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
33
Нето
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
49
Ромуло
ЦП
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Фиорентина - Болонья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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