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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Болонья
Фиорентина - Болонья: обзор матча 14 апреля 2019
Фиорентина
14.04.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Болонья
Желтая карточка
Ж. Верету
90'
+3
83'
Желтая карточка
Ф. Сантандер
76'
Желтая карточка
Р. Паласио
Желтая карточка
Л. Муриэль
74'
28'
Желтая карточка
М. Дийкс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Болонья
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-3-1-2
40
Лафон
3
Бираги
2
Пеццелла
11
Чеккерини
31
Миленкович
8
Жерсон
17
Верету
6
Дабо
14
Кьеза
10
Муриэль
18
Симеоне
4-1-2-1-2
1
Скорупски
15
Мбайе
5
Данило
13
Лянко
35
Дийкс
5
Пульгар
15
Поли
21
Сориано
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Фиорентина - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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