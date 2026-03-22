«Интернасьонал» – «Шапекоэнсе»: прогноз и ставки на матч 23 марта 2026 с коэффициентом 1.40

22 марта 2026 10:41
Интернасьонал - Шапекоэнсе
23 мар. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 8 тур
1.40
Победа «Интернасьонала»
23 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Интернасьонал» примет «Шапекоэнсе». Хозяева находятся в зоне вылета и переживают тяжелый кризис. Гости также нестабильны, но имеют преимущество в личных встречах.

«Интернасьонал»

Порту-алегренцы переживают катастрофический старт сезона. После 7 туров команда набрала всего 5 очков и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. «Интернасьонал» пропускает в 14 последних матчах Серии А и проигрывает в 3 последних домашних матчах чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Рафаэль Борре, на счету которого 6 голов в 14 матчах.

«Шапекоэнсе»

Шапекоэнсе также испытывает трудности, но находится чуть выше. После 6 туров (матч в запасе) команда набрала 7 очков и занимает 14-е место. «Шапекоэнсе» не может выиграть в 5 последних матчах Серии А и проигрывает в 3 последних выездных играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустила 6 (в среднем 1.20).

Факты о командах:

«Интернасьонал»

  • 18-е место в Серии А, 5 очков (зона вылета)
  • Пропускает в 14 последних матчах Серии А
  • Проигрывает в 3 последних домашних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 1.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Рафаэль Борре (6 голов)

«Шапекоэнсе»

  • 14-е место в Серии А, 7 очков (матч в запасе)
  • Не может выиграть в 5 последних матчах Серии А
  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 1.20 пропущено

История личных встреч

«Интернасьонал» имеет преимущество в противостоянии с «Шапекоэнсе». Команда побеждает в 3 последних очных матчах и забивает в 3 последних встречах против этого соперника. В последних матчах команды обменивались победами, но «Интернасьонал» чаще выходил победителем.

Прогноз на матч «Интернасьонал» – «Шапекоэнсе»

Обе команды находятся в кризисе и испытывают серьезные проблемы в атаке – всего по 0.60 гола за матч в последних 5 играх. «Интернасьонал» пропускает в 14 матчах подряд, «Шапекоэнсе» также регулярно пропускает, но меньше.

«Интернасьонал» будет играть на победу, чтобы выбраться из зоны вылета, но ужасная оборона и слабая атака ставят под сомнение успех. «Шапекоэнсе» также нуждается в очках, но на выезде играет неудачно.

Учитывая, что обе команды мало забивают и много пропускают, матч может получиться нерезультативным. «Интернасьонал» имеет преимущество в личных встречах и будет играть дома, что дает шанс на победу.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Интернасьонала» – коэффициент 1.40
  • Тотал голов меньше 2.5

Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе Интернасьонал
