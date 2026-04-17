18 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги «Оренбург» на своeм поле примет «Локомотив». Хозяева отчаянно борются за выживание, находясь в зоне вылета, а гости ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и обладают лучшей атакой в лиге. «Локомотив» является явным фаворитом.

«Оренбург»

Хозяева переживают не лучший период. Команда не может выиграть в 4 последних матчах и находится в зоне вылета. В последних 5 играх «Оренбург» забил 1 гол в среднем и пропустил 1.4. Хорди Томпсон (5 голов) – лидер, но этого недостаточно, чтобы спасать команду. Дома оренбуржцы пытаются цепляться за очки, но в личных встречах с «Локомотивом» статистика ужасная: 6 матчей без побед. В последней игре они сыграли вничью с «Рубином» (0:0), но этого явно мало для поднятия morale.

«Локомотив»

«Железнодорожники» выдают отличный сезон и занимают 3-е место. Команда имеет лучшую атаку в лиге (50 голов) и стабильно забивает: 4 последних матча с голами. Алексей Батраков (16 голов) – настоящая звезда, которая рвeт любую оборону. Проблема в обороне: 1.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Локомотив» пропускает в 9 последних матчах. В гостях команда проигрывает 3 матча подряд, что является тревожным сигналом. Однако в личных встречах с «Оренбургом» у гостей отличная статистика: 6 матчей без поражений и обязательные голы в этих встречах.

Факты о командах

«Оренбург»

Борется за выживание (15-е место)

Не может выиграть в 4 последних матчах

В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Хорди Томпсон (5 голов)

Не может выиграть у «Локомотива» в 6 последних очных матчах

«Локомотив»

Лучшая атака в лиге (50 голов)

В среднем: 1.80 гола забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Алексей Батраков (16 голов)

Не проигрывает в 6 последних очных матчах с «Оренбургом»

Прогноз на матч «Оренбург» – «Локомотив»

«Локомотив» на классе сильнее: лучшая атака в лиге и феноменальная статистика личных встреч. Да, гости проигрывают в гостях 3 матча подряд, но против такого соперника, как «Оренбург», они должны прервать эту серию. Хозяева могут забить – они забивают в среднем 1 гол за игру, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки. «Локомотив» добьeтся победы и продолжит погоню за лидерами.

