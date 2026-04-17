«Оренбург» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.58

17 апреля 2026 8:31
Оренбург - Локомотив
18 апр. 2026, суббота 12:00 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
18 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги «Оренбург» на своeм поле примет «Локомотив». Хозяева отчаянно борются за выживание, находясь в зоне вылета, а гости ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и обладают лучшей атакой в лиге. «Локомотив» является явным фаворитом.

«Оренбург»

Хозяева переживают не лучший период. Команда не может выиграть в 4 последних матчах и находится в зоне вылета. В последних 5 играх «Оренбург» забил 1 гол в среднем и пропустил 1.4. Хорди Томпсон (5 голов) – лидер, но этого недостаточно, чтобы спасать команду. Дома оренбуржцы пытаются цепляться за очки, но в личных встречах с «Локомотивом» статистика ужасная: 6 матчей без побед. В последней игре они сыграли вничью с «Рубином» (0:0), но этого явно мало для поднятия morale.

«Локомотив»

«Железнодорожники» выдают отличный сезон и занимают 3-е место. Команда имеет лучшую атаку в лиге (50 голов) и стабильно забивает: 4 последних матча с голами. Алексей Батраков (16 голов) – настоящая звезда, которая рвeт любую оборону. Проблема в обороне: 1.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Локомотив» пропускает в 9 последних матчах. В гостях команда проигрывает 3 матча подряд, что является тревожным сигналом. Однако в личных встречах с «Оренбургом» у гостей отличная статистика: 6 матчей без поражений и обязательные голы в этих встречах.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Борется за выживание (15-е место)
  • Не может выиграть в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Хорди Томпсон (5 голов)
  • Не может выиграть у «Локомотива» в 6 последних очных матчах

«Локомотив»

  • Лучшая атака в лиге (50 голов)
  • В среднем: 1.80 гола забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Алексей Батраков (16 голов)
  • Не проигрывает в 6 последних очных матчах с «Оренбургом»

Прогноз на матч «Оренбург» – «Локомотив»

«Локомотив» на классе сильнее: лучшая атака в лиге и феноменальная статистика личных встреч. Да, гости проигрывают в гостях 3 матча подряд, но против такого соперника, как «Оренбург», они должны прервать эту серию. Хозяева могут забить – они забивают в среднем 1 гол за игру, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки. «Локомотив» добьeтся победы и продолжит погоню за лидерами.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Локомотива» (0) – коэффициент 1.58
  • Обе забьют – да

Автор: Бестужев Павел
Другие прогнозы
18.04.2026
10:00
2.30
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
СКА-Хабаровск - Ротор
Победа «Ротора»
18.04.2026
12:00
1.58
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Оренбург - Локомотив
Фора «Локомотива» (0)
18.04.2026
14:00
1.97
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск - Минск
Обе забьют
18.04.2026
14:30
1.62
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Брентфорд - Фулхэм
Обе забьют
18.04.2026
15:00
1.57
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Уфа - Черноморец
Тотал меньше 2.5 голов
18.04.2026
15:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай - Астана
Обе забьют – да 
