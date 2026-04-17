«Металлист 1925» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.47

17 апреля 2026 10:21
Металлист 1925 - Кудровка
18 апр. 2026, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 24 тур
18 апреля в 24-м туре чемпионата Украины «Металлист 1925» примет «Кудровку». Хозяева продолжают борьбу за верхние места и подходят к матчу в очень хорошем состоянии, тогда как гости находятся ближе к нижней части таблицы и идут на серии поражений. По текущей форме именно харьковский клуб выглядит заметно предпочтительнее, а характер последних матчей подсказывает, что хозяева снова сделают ставку на надежную оборону и организованную игру.

«Металлист 1925»

«Металлист 1925» после 23 туров набрал 41 очко и занимает 4 место. Команда не проигрывает в четырех последних матчах Премьер-лиги и не пропускает на этом отрезке. В пяти последних играх хозяева забили 7 мячей и пропустили всего один, а средний показатель в 0.20 пропущенного гола за матч говорит о лучшей текущей оборонительной форме среди многих конкурентов. Победы над «Вересом» и «Динамо Киев» подтверждают, что команда умеет играть дисциплинированно даже против сильных соперников.

«Кудровка»

«Кудровка» идет на 13 месте с 21 очком и пока не может выбраться из сложного отрезка. Команда проиграла три последних матча в чемпионате и пропускает в четырех встречах подряд. В последних пяти играх гости забили 5 мячей и пропустили 7, то есть в среднем допускают 1.40 гола за матч. При этом атака иногда находит свои моменты, а лучший бомбардир Андрей Сторчеус с 8 голами остается главным источником угрозы впереди. Однако на фоне нынешней формы соперника этого может оказаться недостаточно.

Факты о командах

«Металлист 1925»

  • 4 место и 41 очко после 23 туров
  • Не проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • Не пропускает в 4 матчах подряд
  • В последних 5 играх забил 7 голов
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру
  • В среднем пропускает 0.20 гола за игру

«Кудровка»

  • 13 место и 21 очко после 23 туров
  • Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх забила 5 голов
  • В среднем забивает 1.00 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.40 гола за игру

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Кудровка»

По текущей форме хозяева выглядят намного убедительнее. «Металлист 1925» сейчас очень надежен в обороне, регулярно набирает очки и подходит к игре после уверенной победы 4:0. «Кудровка» же идет на спаде и слишком часто допускает ошибки у своих ворот. При таком раскладе наиболее логично ждать победу хозяев в матче, где общий тотал вряд ли будет слишком высоким, потому что «Металлист 1925» чаще играет рационально и контролирует ход встречи.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Металлиста 1925» – коэффициент 1.47
  • Кудровка меньше 0.5 гола

1.47
Победа «Металлиста 1925»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
