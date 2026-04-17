«Елимай» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.70

17 апреля 2026 10:05
Елимай - Астана
18 апр. 2026, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют – да 
Сделать ставку

18 апреля в рамках 6-го тура казахстанской Премьер-лиги «Елимай» на своeм поле примет столичную «Астану». Хозяева выдают отличный старт и идут на 2-м месте, а гости традиционно сильны, но буксуют в начале сезона. «Елимай» находится в отличной форме и является фаворитом.

«Елимай»

Хозяева подходят к этому матчу в фантастическом настроении. Четыре победы подряд, 2-е место в таблице, и главное – феноменальная голевая серия: 20 матчей подряд с забитыми голами! В атаке порядок – 2.2 гола за игру в последних 5 матчах, а пропускают всего 0.6. Оборона выглядит надeжно. В последней игре «Елимай» обыграл «Жетысу» (1:0) и продолжает победную поступь. В личных встречах с «Астаной» статистика равная, но дома хозяева чувствуют себя уверенно.

«Астана»

Гости – традиционный гранд казахстанского футбола, но старт сезона у них получился скомканным. Команда не проигрывает в 14 из 16 последних матчей, что говорит о стабильности. Однако в последних 5 играх «Астана» забивает всего 1 гол в среднем, а пропускает 1.2. Оборона – не главный козырь. В гостях у «Елимая» астанчане имеют смешанную статистику, но в последней личной встрече они сыграли результативную ничью (3:3). В последнем туре «Астана» разошлась миром с «Ордабасы» (1:1).

Факты о командах

«Елимай»

  • Четыре победы подряд
  • Забивает в 20 последних матчах – феноменальная серия
  • В среднем: 2.20 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 2-е место в турнире
  • Дома чувствует себя уверенно

«Астана»

  • Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних очных матчах с «Елимаем»
  • Старт сезона скомканный

Прогноз на матч «Елимай» – «Астана»

«Елимай» в огне: 4 победы подряд, 20 матчей с забитыми голами. «Астана» пока не набрала свой ход, хотя и не проигрывает. Хозяева дома должны использовать свою атакующую мощь и продолжающуюся голевую серию. Гости наверняка забьют – они забивают в 3 последних очных встречах, – но вряд ли этого хватит, чтобы остановить «Елимай». Хозяева выглядят предпочтительнее.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.70
  • Победа «Елимая»

Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Астана Елимай
