«Витебск» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.82

17 апреля 2026 10:24
Витебск - Минск
18 апр. 2026, суббота 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 4 тур
1.97
Обе забьют
18 апреля в 4-м туре чемпионата Беларуси «Витебск» примет «Минск». Обе команды набрали по 4 очка на старте сезона и располагаются рядом в таблице. Хозяева выглядят более уверенно дома, тогда как гости часто допускают ошибки в обороне, но способны отвечать результативной игрой впереди.

«Витебск»

«Витебск» начал сезон достаточно ровно: победа над БАТЭ (1:0), ничья с «Гомелем» и поражение от «Немана». Команда набрала 4 очка и занимает 5 место. В последних пяти матчах «Витебск» забил 9 голов, что говорит о хорошем атакующем потенциале. При этом оборона не всегда стабильна – 5 пропущенных мячей на этом отрезке. Важный момент – дома «Витебск» традиционно играет уверенно и не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Минска».

«Минск»

«Минск» также имеет 4 очка после трех туров. Команда чередует результаты: победа над «Гомелем» (2:0) и поражение от «Немана» (0:1). В последних пяти матчах «Минск» забил 7 голов, но пропустил 8, что указывает на проблемы в обороне. При этом гости стабильно забивают – в среднем 1.40 гола за игру. В выездных матчах «Минск» выглядит неплохо и не проигрывает в 5 из 6 последних встреч.

Факты о командах

«Витебск»

  • 5 место и 4 очка после 3 туров
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем забивает 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает дома в 8 из 10 матчей против «Минска»
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Минск»

  • 6 место и 4 очка после 3 туров
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних выездных матчей
  • Пропускает в 15 из 17 последних матчей
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру
  • Забивает в 4 последних очных матчах
  • В среднем пропускает 1.60 гола за игру

Прогноз на матч «Витебск» – «Минск»

Матч выглядит достаточно равным, но небольшое преимущество на стороне хозяев за счет фактора поля и более стабильной игры в очных встречах. При этом обе команды регулярно забивают и допускают ошибки в обороне, что делает ставку на голы логичным вариантом. «Витебск» способен воспользоваться проблемами «Минска» в защите, но и гости имеют шансы отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.82
  • «Витебск» не проиграет и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.75

1.97
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Минск Витебск
Другие прогнозы
18.04.2026
10:00
2.30
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
СКА-Хабаровск - Ротор
Победа «Ротора»
18.04.2026
12:00
1.58
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Оренбург - Локомотив
Фора «Локомотива» (0)
18.04.2026
14:00
1.97
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск - Минск
Обе забьют
18.04.2026
14:30
1.62
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Брентфорд - Фулхэм
Обе забьют
18.04.2026
15:00
1.57
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Уфа - Черноморец
Тотал меньше 2.5 голов
18.04.2026
15:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай - Астана
Обе забьют – да 
