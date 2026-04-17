18 апреля в 4-м туре чемпионата Беларуси «Витебск» примет «Минск». Обе команды набрали по 4 очка на старте сезона и располагаются рядом в таблице. Хозяева выглядят более уверенно дома, тогда как гости часто допускают ошибки в обороне, но способны отвечать результативной игрой впереди.

«Витебск»

«Витебск» начал сезон достаточно ровно: победа над БАТЭ (1:0), ничья с «Гомелем» и поражение от «Немана». Команда набрала 4 очка и занимает 5 место. В последних пяти матчах «Витебск» забил 9 голов, что говорит о хорошем атакующем потенциале. При этом оборона не всегда стабильна – 5 пропущенных мячей на этом отрезке. Важный момент – дома «Витебск» традиционно играет уверенно и не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Минска».

«Минск»

«Минск» также имеет 4 очка после трех туров. Команда чередует результаты: победа над «Гомелем» (2:0) и поражение от «Немана» (0:1). В последних пяти матчах «Минск» забил 7 голов, но пропустил 8, что указывает на проблемы в обороне. При этом гости стабильно забивают – в среднем 1.40 гола за игру. В выездных матчах «Минск» выглядит неплохо и не проигрывает в 5 из 6 последних встреч.

Факты о командах

«Витебск»

5 место и 4 очка после 3 туров

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 11 из 13 последних матчей

В среднем забивает 1.80 гола за игру

Не проигрывает дома в 8 из 10 матчей против «Минска»

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Минск»

6 место и 4 очка после 3 туров

Не проигрывает в 5 из 6 последних выездных матчей

Пропускает в 15 из 17 последних матчей

В среднем забивает 1.40 гола за игру

Забивает в 4 последних очных матчах

В среднем пропускает 1.60 гола за игру

Прогноз на матч «Витебск» – «Минск»

Матч выглядит достаточно равным, но небольшое преимущество на стороне хозяев за счет фактора поля и более стабильной игры в очных встречах. При этом обе команды регулярно забивают и допускают ошибки в обороне, что делает ставку на голы логичным вариантом. «Витебск» способен воспользоваться проблемами «Минска» в защите, но и гости имеют шансы отличиться.

