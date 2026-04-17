Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брентфорд» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.62

17 апреля 2026 10:41
Брентфорд - Фулхэм
18 апр. 2026, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Обе забьют
Сделать ставку

18 апреля 2026 года в 14:30 состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии. Нас ждет очередная вариация лондонского дерби – «Брентфорд» будет принимать «Фулхэм».

«Брентфорд»

«Пчелы» на ровном месте упустили победу над «Эвертоном» туром ранее (получили «банку» на 92-й минуте), но все еще находятся в зоне еврокубков. Более того, развеселая банда Кита Эндрюса может замахнуться даже на место в зоне Лиги чемпионов – до топ-5ф АПЛ всего-то пять очков.

Последние три игры:

  • Брентфорд – Эвертон 2:2
  • Лидс – Брентфорд 0:0
  • Брентфорд – Вулверхэмптон 2:2

«Фулхэм»

«Дачники» не решают ровным счетом никаких турнирных задач. Прямо сейчас подопечные Марку Силвы играют в свое удовольствие и потихоньку начинают планировать летний отпуск (разумеется, речь идет о тех парнях, которые не будут бегать на чемпионате мира в Северной Америке).

Последние три игры:

  • Ливерпуль – Фулхэм 2:0
  • Фулхэм – Бернли 3:1
  • Ноттингем Форест – Фулхэм 0:0

Очные встречи

  • Фулхэм – Брентфорд 3:1
  • Брентфорд – Фулхэм 2:3
  • Фулхэм – Брентфорд 2:1

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Фулхэм»

«Брентфорду» есть за что играть + «пчелы» всегда стараются как можно больнее ужалить противника на своем стадионе. «Фулхэм» действует на легких ногах и редко уходит с поля без гола. Тем более, что в прошлом туре «дачники» не смогли забить на «Энфилде». Полагаем, что сейчас «коттеджеры» исправят упущение, но если говорить об итоговом исходе, то больше шансов у мотивированного «Брентфорда».

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,62. Прогноз на счет – 2:1.

1.62
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Фулхэм Брентфорд
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 