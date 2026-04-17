18 апреля 2026 года в 14:30 состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии. Нас ждет очередная вариация лондонского дерби – «Брентфорд» будет принимать «Фулхэм».
«Брентфорд»
«Пчелы» на ровном месте упустили победу над «Эвертоном» туром ранее (получили «банку» на 92-й минуте), но все еще находятся в зоне еврокубков. Более того, развеселая банда Кита Эндрюса может замахнуться даже на место в зоне Лиги чемпионов – до топ-5ф АПЛ всего-то пять очков.
Последние три игры:
- Брентфорд – Эвертон 2:2
- Лидс – Брентфорд 0:0
- Брентфорд – Вулверхэмптон 2:2
«Фулхэм»
«Дачники» не решают ровным счетом никаких турнирных задач. Прямо сейчас подопечные Марку Силвы играют в свое удовольствие и потихоньку начинают планировать летний отпуск (разумеется, речь идет о тех парнях, которые не будут бегать на чемпионате мира в Северной Америке).
Последние три игры:
- Ливерпуль – Фулхэм 2:0
- Фулхэм – Бернли 3:1
- Ноттингем Форест – Фулхэм 0:0
Очные встречи
- Фулхэм – Брентфорд 3:1
- Брентфорд – Фулхэм 2:3
- Фулхэм – Брентфорд 2:1
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Фулхэм»
«Брентфорду» есть за что играть + «пчелы» всегда стараются как можно больнее ужалить противника на своем стадионе. «Фулхэм» действует на легких ногах и редко уходит с поля без гола. Тем более, что в прошлом туре «дачники» не смогли забить на «Энфилде». Полагаем, что сейчас «коттеджеры» исправят упущение, но если говорить об итоговом исходе, то больше шансов у мотивированного «Брентфорда».
Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,62. Прогноз на счет – 2:1.