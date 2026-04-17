18 апреля в рамках 29-го тура Первой лиги уфимская «Уфа» на своeм поле примет новороссийский «Черноморец». Хозяева находятся в зоне вылета, но дома выступают уверенно, а гости переживают кризис и много пропускают. «Уфа» выглядит фаворитом благодаря домашней поддержке.

«Уфа»

Уфимцы подходят к этому матчу в неплохой оборонительной форме. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, но дома не проигрывает в 7 последних играх! Это серьeзная заявка на то, чтобы цепляться за очки. В обороне порядок – 0.6 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр. В атаке скромно – 1 гол за игру, Дилан Ортис (7 голов) – лидер. В личных встречах с «Черноморцем» у хозяев статистика негативная: 3 поражения подряд. Но домашние стены должны помочь прервать эту серию.

«Черноморец»

Гости переживают не лучший период. Команда не может выиграть в 5 последних матчах и пропускает в 4 последних. Оборона – слабое место: 2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр! Антон Антонов (4 гола) пытается тащить команду, и «Черноморец» забивает в 4 последних матчах (0.8 гола за игру). В гостях у «Уфы» у новороссийцев есть небольшое преимущество в личных встречах (3 победы подряд), но их текущая форма оставляет желать лучшего.

Факты о командах

«Уфа»

Борется за выживание (16-е место)

Не проигрывает в 7 последних домашних матчах

В среднем: 1.00 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Дилан Ортис (7 голов)

Три поражения подряд в личных встречах с «Черноморцем»

«Черноморец»

Пять матчей без побед

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 0.80 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Антон Антонов (4 гола)

Три победы подряд в личных встречах с «Уфой»

Прогноз на матч «Уфа» – «Черноморец»

«Уфа» дома – крепкий орешек: 7 матчей без поражений на своeм поле. «Черноморец» не может выиграть 5 матчей и много пропускает. Да, гости имеют психологическое преимущество в личных встречах (3 победы подряд), но их текущая форма настолько плоха, что это вряд ли поможет. Хозяева должны как минимум не проиграть, а их надeжная оборона (0.6 пропущенных) должна сдержать атаку соперника.

Рекомендованные ставки