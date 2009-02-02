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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фиорентина
Болонья - Фиорентина: обзор матча 02 февраля 2009
Болонья
02.02.2009, понедельник, 17:15
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 3
Завершен
Фиорентина
52'
Н. Мингаццини
6'
А. Муту
16'
А. Муту
90'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фиорентина
Замена
Ф. Семиоли
️️️️
А. Муту
ГОЛ! 1:3!
А. Джилардино
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
М. Берначчи
️️️️
Н. Мингаццини
Замена
Ф. Казарини
️️️️
К. Аморозо
Желтая карточка
П. Освальдо
Замена
М. Гобби
️️️️
М. Сантана
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
М. Донадель
️️️️
З. Кузманович
ГОЛ! 1:2!
Н. Мингаццини
20'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Муту
Желтая карточка
А. Муту
ГОЛ! 0:1!
А. Муту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
6
Диего Коэльо
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Марко Берначчи
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
2-2-2-3
40
Яннарилли
18
Морас
19
Терци
16
Мудингай
80
Мингаццини
10
Адаилтон
74
Бомбардини
9
Ди Вайо
10
Освальдо
0
Аморозо
3-1-4-2
1
Фрей
16
Комотто
3
Дайнелли
5
Гамберини
30
Мело
11
Варгас
8
Кузманович
18
Монтоливо
11
Сантана
12
Муту
19
Джилардино
80
Мингаццини
0
Берначчи
0
Берначчи
80
Мингаццини
0
Аморозо
5
Казарини
5
Казарини
0
Аморозо
10
Адаилтон
80
Валиани
80
Валиани
10
Адаилтон
11
Сантана
18
Гобби
18
Гобби
11
Сантана
8
Кузманович
33
Донадель
33
Донадель
8
Кузманович
12
Муту
77
Семиоли
77
Семиоли
12
Муту
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
6
Диего Коэльо
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
6
Диего Коэльо
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
Остались в запасе
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Болонья - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Ренато ДальАра
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