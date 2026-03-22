«Коринтианс» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 23 марта 2026 с коэффициентом 1.85

22 марта 2026 10:17
Коринтианс - Фламенго
23 мар. 2026, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 8 тур
23 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Коринтианс» примет «Фламенго». Хозяева переживают кризис и не могут выиграть на протяжении длительного времени. Гости находятся в феноменальной форме, штампуют голы и не пропускают.

«Коринтианс»

Тимão проводит неудачный старт сезона. После 7 туров команда набрала 9 очков и занимает 9-е место. «Коринтианс» не может выиграть в 4 последних матчах Серии А и в 5 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах команда забила всего 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00).

«Фламенго»

Рубра-Негра находятся в потрясающей форме и являются главным претендентом на титул. После 6 туров (матч в запасе) команда набрала 13 очков и занимает 5-е место. «Фламенго» побеждает в 4 последних матчах Серии А и в 5 последних матчах во всех турнирах. Команда забивает в 13 последних матчах чемпионата и не пропускает в 3 последних играх Серии А. В последних пяти матчах «Фламенго» забил 16 голов (в среднем 3.20 за матч) и не пропустил ни одного (0.00). Лучший бомбардир – Педро Абреу, забивший 8 голов в 19 матчах.

Факты о командах:

«Коринтианс»

  • 9-е место в Серии А, 9 очков
  • Не может выиграть в 4 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх: 0.40 забито, 1.00 пропущено

«Фламенго»

  • 5-е место в Серии А, 13 очков (матч в запасе)
  • Побеждает в 4 последних матчах Серии А
  • Забивает в 13 последних матчах чемпионата
  • Не пропускает в 3 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх: 3.20 забито, 0.00 пропущено
  • Лучший бомбардир – Педро Абреу (8 голов)

История личных встреч

«Фламенго» имеет преимущество в противостоянии с «Коринтиансом». Команда не проигрывает в 7 из 9 последних очных матчей и забивает в 9 из 11 последних встреч против этого соперника. В текущем сезоне 29 сентября 2025 года «Фламенго» на выезде обыграл «Коринтианс» со счетом 2:1.

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Фламенго»

«Коринтианс» находится в глубочайшем кризисе: 5 матчей без побед и полное отсутствие атаки – 2 гола за последние 5 игр. Оборона хозяев не выглядит надежной (1.00 пропущенных), но против такой атаки «Фламенго» устоять будет крайне сложно.

«Фламенго» демонстрирует феноменальную форму: 5 побед подряд, 16 голов за 5 матчей и 5 сухих матчей подряд. Гости забивают в 13 матчах чемпионата подряд и имеют мощнейшего бомбардира Педро Абреу. Против «Коринтианса» «Фламенго» традиционно играет успешно.

Учитывая колоссальную разницу в форме, атаке и обороне, «Фламенго» обязан побеждать с комфортным счетом. «Коринтианс» вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис и сухую серию гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Фламенго» – коэффициент 2.20
  • Фора (-1.5) на «Фламенго» – коэффициент 2.10

2.20
Победа «Фламенго»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
