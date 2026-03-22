23 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Коринтианс» примет «Фламенго». Хозяева переживают кризис и не могут выиграть на протяжении длительного времени. Гости находятся в феноменальной форме, штампуют голы и не пропускают.

Тимão проводит неудачный старт сезона. После 7 туров команда набрала 9 очков и занимает 9-е место. «Коринтианс» не может выиграть в 4 последних матчах Серии А и в 5 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах команда забила всего 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00).

Рубра-Негра находятся в потрясающей форме и являются главным претендентом на титул. После 6 туров (матч в запасе) команда набрала 13 очков и занимает 5-е место. «Фламенго» побеждает в 4 последних матчах Серии А и в 5 последних матчах во всех турнирах. Команда забивает в 13 последних матчах чемпионата и не пропускает в 3 последних играх Серии А. В последних пяти матчах «Фламенго» забил 16 голов (в среднем 3.20 за матч) и не пропустил ни одного (0.00). Лучший бомбардир – Педро Абреу, забивший 8 голов в 19 матчах.

История личных встреч

«Фламенго» имеет преимущество в противостоянии с «Коринтиансом». Команда не проигрывает в 7 из 9 последних очных матчей и забивает в 9 из 11 последних встреч против этого соперника. В текущем сезоне 29 сентября 2025 года «Фламенго» на выезде обыграл «Коринтианс» со счетом 2:1.

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Фламенго»

«Коринтианс» находится в глубочайшем кризисе: 5 матчей без побед и полное отсутствие атаки – 2 гола за последние 5 игр. Оборона хозяев не выглядит надежной (1.00 пропущенных), но против такой атаки «Фламенго» устоять будет крайне сложно.

«Фламенго» демонстрирует феноменальную форму: 5 побед подряд, 16 голов за 5 матчей и 5 сухих матчей подряд. Гости забивают в 13 матчах чемпионата подряд и имеют мощнейшего бомбардира Педро Абреу. Против «Коринтианса» «Фламенго» традиционно играет успешно.

Учитывая колоссальную разницу в форме, атаке и обороне, «Фламенго» обязан побеждать с комфортным счетом. «Коринтианс» вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис и сухую серию гостей.

