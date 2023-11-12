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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Болонья
Фиорентина - Болонья: обзор матча 12 ноября 2023
Фиорентина
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
17'
Д. Бонавентура
48'
Н. Гонсалес (П)
33'
Д. Зиркзее (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Болонья
Желтая карточка
Л. Раньери
90'
+5
Замена
Й. Мина
️️️️
Д. Бонавентура
90'
+2
Замена
П. Комуццо
️️️️
К. Бираги
88'
83'
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
Д. Зиркзее
Замена
М. Лопес
️️️️
Артур
78'
76'
Замена
Д. Лукуми
️️️️
С. Пош
76'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
В. Кристиансен
70'
Замена
Н. Моро
️️️️
Р. Фройлер
70'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Р. Орсолини
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Гонсалес
48'
Замена
Л. Раньери
️️️️
Ф. Паризи
46'
Замена
Н. Иконе
️️️️
М. Нзола
46'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
М. Эбишер
36'
Желтая карточка
А. Салемакерс
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Зиркзее
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
М. Нзола
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
(К)
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
4-3-1-2
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
28
Мартинес
65
Паризи
6
Артур
32
Дункан
7
Бонавентура
31
Гонсалес
70
Нзола
8
Куаме
4-3-1-2
1
Скорупски
33
Калафьори
4
Пош
31
Беукема
34
Кристиансен
19
Фройлер
20
Эбишер
19
Фергюсон
56
Салемакерс
7
Орсолини
11
Зиркзее
65
Паризи
20
Раньери
20
Раньери
65
Паризи
7
Бонавентура
22
Мина
22
Мина
7
Бонавентура
3
Бираги
15
Комуццо
15
Комуццо
3
Бираги
6
Артур
20
Лопес
20
Лопес
6
Артур
70
Нзола
93
Иконе
93
Иконе
70
Нзола
34
Кристиансен
22
Ликояннис
22
Ликояннис
34
Кристиансен
4
Пош
26
Лукуми
26
Лукуми
4
Пош
19
Фройлер
6
Моро
6
Моро
19
Фройлер
7
Орсолини
14
Ндой
14
Ндой
7
Орсолини
11
Зиркзее
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
11
Зиркзее
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Фиорентина - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Артемио Франки
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