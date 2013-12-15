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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Болонья
Фиорентина - Болонья: обзор матча 15 декабря 2013
Фиорентина
15.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
13'
Й. Иличич
30'
Б. Валеро
64'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Болонья
Замена
М. Комппер
️️️️
Н. Томович
82'
Желтая карточка
А. Ребич
79'
Замена
А. Ребич
️️️️
Д. Росси
76'
73'
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
Р. Крхин
ГОЛ! 3:0!
Д. Росси
Пас отдал
Б. Валеро
64'
62'
Желтая карточка
А. Диаманти
Замена
Хоакин
️️️️
Й. Иличич
61'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
52'
46'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Д. Лаксальт
46'
Замена
А. Мантовани
️️️️
Г. Гарич
ГОЛ! 2:0!
Б. Валеро
Пас отдал
Д. Росси
30'
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
3-5-2
33
Нето
2
Гонсало
4
Томович
15
Савич
11
Варгас
20
Аквилани
6
Валеро
14
Фернандес
7
Куадрадо
25
Росси
72
Иличич
3-2-3-1-1
23
Курчи
93
Лаксальт
15
Антонссон
14
Натали
13
Гарич
3
Морлео
21
Крхин
33
Коне
24
Пациенца
23
Диаманти
9
Кристальдо
25
Росси
9
Ребич
9
Ребич
25
Росси
4
Томович
5
Комппер
5
Комппер
4
Томович
72
Иличич
17
Хоакин
17
Хоакин
72
Иличич
13
Гарич
17
Мантовани
17
Мантовани
13
Гарич
21
Крхин
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
21
Крхин
93
Лаксальт
9
Бьянки
9
Бьянки
93
Лаксальт
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Фиорентина - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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