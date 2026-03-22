23 марта состоится матч 25-го тура Первой лиги, в котором «Родина» примет «Чайку». Хозяева находятся в зоне стыковых матчей и имеют впечатляющую беспроигрышную серию. Гости замыкают турнирную таблицу, но стабильно забивают.

«Родина»

Московский коллектив проводит сильный сезон и претендует на выход в РПЛ. После 24 туров команда набрала 43 очка и занимает 3-е место, отставая от зоны прямого выхода на 2 очка. «Родина» не проигрывает в 13 последних матчах Первой лиги и забивает в 3 последних играх чемпионата. Дома команда не проигрывает в 6 последних матчах. В последних пяти матчах «Родина» забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Артем Максименко, на счету которого 9 голов в 23 матчах.

«Чайка»

Песчанокопский коллектив находится в зоне вылета и отчаянно борется за выживание. После 24 туров команда набрала 16 очков и занимает 17-е место, отставая от спасительной строчки на 5 очков. «Чайка» забивает в 7 последних матчах и в 6 последних играх Первой лиги обязательно забивает. В последних пяти матчах команда забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Артем Соколов, забивший 7 голов в 19 матчах.

История личных встреч

В личных встречах команды не выявляли победителя в последних матчах. В текущем сезоне 4 октября 2025 года команды сыграли вничью 0:0 в Песчанокопском. В предыдущем сезоне «Родина» дома обыграла «Чайку» (2:0), а в гостях была ничья 2:2.

Прогноз на матч «Родина» – «Чайка»

«Родина» находится в феноменальной форме: 13 матчей без поражений в Первой лиге. Команда надежно играет в обороне (0.80 пропущенных за 5 матчей) и стабильно забивает. Дома хозяева не проигрывают 6 матчей подряд и будут стремиться продолжить серию для закрепления в зоне стыков.

«Чайка» отчаянно борется за выживание и удивляет своей результативностью – 1.80 гола за матч в последних 5 играх. Однако оборона гостей катастрофична – столько же пропускают. Команда забивает в 7 матчах подряд, но выездные матчи против лидеров даются тяжело.

Учитывая, что «Чайка» стабильно забивает, но много пропускает, а «Родина» надежна в обороне и стабильна в атаке, наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют, а матч вряд ли будет сверхрезультативным из-за надежной обороны «Родины».

Рекомендованные ставки: