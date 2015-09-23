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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Болонья
Фиорентина - Болонья: обзор матча 23 сентября 2015
Фиорентина
23.09.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
71'
Я. Блащиковски
82'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Болонья
Замена
М. Фернандес
️️️️
Б. Валеро
85'
ГОЛ! 2:0!
Н. Калинич
Пас отдал
М. Алонсо
82'
81'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Л. Риццо
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Ребич
79'
Желтая карточка
А. Ребич
76'
76'
Замена
Ф. Фалько
️️️️
С. Таидер
ГОЛ! 1:0!
Я. Блащиковски
Пас отдал
М. Весино
71'
70'
Желтая карточка
А. Масина
64'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
А. Мунье
Замена
Н. Калинич
️️️️
Х. Бабакар
56'
43'
Желтая карточка
А. Диавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-4-1-1
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
13
Астори
2
Гонсало
14
Ронкалья
15
Весино
6
Валеро
47
Бадель
16
Блащиковски
9
Ребич
15
Бабакар
4-2-3-1
83
Миранте
25
Феррари
13
Россеттини
6
Оиконому
25
Масина
24
Диавара
5
Пульгар
40
Мунье
8
Таидер
14
Риццо
21
Дестро
6
Валеро
14
Фернандес
14
Фернандес
6
Валеро
9
Ребич
72
Иличич
72
Иличич
9
Ребич
15
Бабакар
9
Калинич
9
Калинич
15
Бабакар
8
Таидер
25
Фалько
25
Фалько
8
Таидер
40
Мунье
20
Бриенца
20
Бриенца
40
Мунье
14
Риццо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
14
Риццо
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
12
Жилберто
ПЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Фиорентина - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Артемио Франки
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