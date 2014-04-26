Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фиорентина
Болонья - Фиорентина: обзор матча 26 апреля 2014
Болонья
26.04.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
23'
Х. Куадрадо
34'
Й. Иличич
87'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фиорентина
87'
ГОЛ! 0:3!
Х. Куадрадо
Пас отдал
М. Амброзини
76'
Замена
Р. Вольски
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
П. Коне
71'
67'
Замена
Ридер
️️️️
Хоакин
Замена
М. Чех
️️️️
А. Морлео
61'
60'
Замена
М. Амброзини
️️️️
Б. Валеро
Замена
Э. Фриберг
️️️️
Р. Крхин
46'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Н. Черубин
44'
34'
ГОЛ! 0:2!
Й. Иличич
Пас отдал
Х. Куадрадо
23'
ГОЛ! 0:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Хоакин
11'
Желтая карточка
М. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Фиорентина
33
Нето
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
80
Ибсон
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
28
Андерсон
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
3-2-4-1
23
Курчи
3
Черубин
14
Натали
15
Антонссон
3
Морлео
13
Гарич
21
Крхин
24
Пациенца
7
Христодулопулос
33
Коне
99
Аквафреска
3-5-1-1
33
Нето
23
Диаките
2
Гонсало
4
Томович
7
Куадрадо
7
Писарро
6
Валеро
20
Аквилани
11
Варгас
17
Хоакин
72
Иличич
3
Морлео
16
Чех
16
Чех
3
Морлео
21
Крхин
11
Фриберг
11
Фриберг
21
Крхин
3
Черубин
9
Кристальдо
9
Кристальдо
3
Черубин
72
Иличич
10
Вольски
10
Вольски
72
Иличич
6
Валеро
90
Амброзини
90
Амброзини
6
Валеро
17
Хоакин
10
Ридер
10
Ридер
17
Хоакин
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
1
Деян Стоянович
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Болонья - Фиорентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+