23 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Витория» примет «Мирассол». Хозяева имеют отличную домашнюю форму и находятся в середине таблицы. Гости переживают кризис и не могут выиграть на протяжении длительного времени.

«Витория»

Сальвадорцы проводят сезон без ярких взлетов, но уверенно выступают дома. После 6 туров (матч в запасе) команда набрала 7 очков и занимает 13-е место. «Витория» побеждает в 4 последних домашних матчах и забивает в 11 из 13 последних игр. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Ренато Кайзер, на счету которого 5 голов в 10 матчах.

«Мирассол»

Мирассол переживает тяжелый период и находится в зоне вылета. После 6 туров команда набрала 6 очков и занимает 16-е место, опережая зону вылета на 1 очко. «Мирассол» не может выиграть в 5 последних матчах Серии А и в 8 последних матчах во всех турнирах. Команда пропускает в 7 последних матчах чемпионата и в 9 последних играх. В последних пяти матчах «Мирассол» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Игор Формига, забивший 3 гола в 8 матчах.

История личных встреч

В личных встречах команды обмениваются победами. В текущем сезоне 29 ноября 2025 года «Витория» дома обыграла «Мирассол» со счетом 2:0. В предыдущих матчах были и ничьи, и победы обеих сторон.

Прогноз на матч «Витория» – «Мирассол»

«Витория» уверенно выступает дома – 4 победы подряд. Команда стабильно забивает в 11 из 13 последних матчей и будет стремиться продолжить домашнюю победную серию. Оборона хозяев не идеальна (1.20 пропущенных), но против слабой атаки гостей это может не стать проблемой.

«Мирассол» находится в глубоком кризисе: 8 матчей без побед и регулярные пропущенные голы (1.60 за игру). Атака гостей не впечатляет (1.00 гола за матч), а на выезде команда выглядит еще слабее. Учитывая их форму, рассчитывать на очки в гостях у «Витории» сложно.

Учитывая домашнюю форму хозяев и кризис гостей, «Витория» должна побеждать. «Мирассол» вряд ли сможет забить, учитывая их атакующую нестабильность и проблемы в личных встречах.

