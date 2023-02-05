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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Болонья
Фиорентина - Болонья: обзор матча 05 февраля 2023
Фиорентина
05.02.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
19'
Р. Сапонара
14'
Р. Орсолини (П)
47'
С. Пош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Болонья
Замена
А. Терзич
️️️️
Додо
84'
83'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Л. Фергюсон
83'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Р. Орсолини
Желтая карточка
Р. Мандрагора
82'
76'
Желтая карточка
Д. Лукуми
72'
Замена
М. Барроу
️️️️
Р. Сориано
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Сапонара
72'
71'
Замена
Н. Моро
️️️️
Й. Схаутен
67'
Желтая карточка
Н. Домингес
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Барак
61'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Д. Бонавентура
61'
53'
Желтая карточка
Й. Схаутен
47'
ГОЛ! 1:2!
С. Пош
Пас отдал
Р. Орсолини
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Игор
46'
Желтая карточка
Игор
29'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сапонара
Пас отдал
Н. Гонсалес
19'
18'
Желтая карточка
Р. Орсолини
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Орсолини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Фиорентина
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
4-2-3-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
17
Додо
7
Бонавентура
4
Амрабат
31
Гонсалес
17
Сапонара
72
Барак
9
Йович
4-3-1-2
1
Скорупски
4
Пош
4
Соса
26
Лукуми
20
Камбьясо
19
Фергюсон
22
Схаутен
8
Домингес
21
Сориано
11
Зиркзее
7
Орсолини
17
Додо
3
Терзич
3
Терзич
17
Додо
44
Игор
28
Мартинес
28
Мартинес
44
Игор
72
Барак
8
Мандрагора
8
Мандрагора
72
Барак
17
Сапонара
7
Брекало
7
Брекало
17
Сапонара
7
Бонавентура
19
Кабрал
19
Кабрал
7
Бонавентура
7
Орсолини
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
7
Орсолини
19
Фергюсон
20
Эбишер
20
Эбишер
19
Фергюсон
22
Схаутен
6
Моро
6
Моро
22
Схаутен
21
Сориано
99
Барроу
99
Барроу
21
Сориано
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Фиорентина - Болонья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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