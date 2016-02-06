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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фиорентина
Болонья - Фиорентина: обзор матча 06 февраля 2016
Болонья
06.02.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
63'
Э. Джаккерини
59'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фиорентина
90'
Замена
Н. Томович
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
С. Таидер
82'
81'
Замена
М. Сарате
️️️️
К. Тельо
Замена
К. Констан
️️️️
А. Масина
76'
69'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Замена
С. Флоккари
️️️️
А. Мунье
65'
65'
Желтая карточка
Д. Астори
Желтая карточка
Э. Джаккерини
65'
Желтая карточка
А. Диавара
64'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Г. Донса
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бернардески
Пас отдал
К. Тельо
57'
Вторая желтая
М. Фернандес
48'
Желтая карточка
М. Фернандес
45'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Х. Бабакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-4-1
1
Да Кошта
25
Масина
5
Гастальделло
22
Майетта
15
Мбайе
24
Диавара
8
Таидер
15
Джаккерини
30
Донса
40
Мунье
21
Дестро
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
2
Гонсало
13
Астори
21
Паскуаль
14
Фернандес
6
Валеро
15
Весино
10
Бернардески
37
Тельо
15
Бабакар
25
Масина
19
Констан
19
Констан
25
Масина
8
Таидер
20
Бриенца
20
Бриенца
8
Таидер
40
Мунье
10
Флоккари
10
Флоккари
40
Мунье
10
Бернардески
4
Томович
4
Томович
10
Бернардески
37
Тельо
9
Сарате
9
Сарате
37
Тельо
15
Бабакар
9
Калинич
9
Калинич
15
Бабакар
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Болонья - Фиорентина
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
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