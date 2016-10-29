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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фиорентина
Болонья - Фиорентина: обзор матча 29 октября 2016
Болонья
29.10.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
31'
Н. Калинич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фиорентина
90'
Желтая карточка
Н. Томович
Желтая карточка
А. Масина
88'
84'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Й. Иличич
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Э. Пульгар
77'
Желтая карточка
Б. Джемаили
74'
72'
Замена
К. Санчес
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
У. Садик
️️️️
С. Флоккари
58'
55'
Замена
Н. Томович
️️️️
К. Сальседо
52'
Желтая карточка
К. Сальседо
41'
Желтая карточка
Н. Калинич
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Калинич
Красная карточка
Д. Гастальделло
29'
Желтая карточка
И. Мбайе
28'
Замена
Л. Риццо
️️️️
С. Верди
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Блерим Джемаили
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Болонья
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
43
Федерико Вивиани
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Да Кошта
25
Масина
22
Хеландер
5
Гастальделло
15
Мбайе
5
Пульгар
8
Таидер
21
Джемаили
90
Верди
7
Крейчи
10
Флоккари
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
13
Астори
2
Гонсало
13
Сальседо
19
Милич
47
Бадель
6
Валеро
10
Бернардески
37
Тельо
9
Калинич
72
Иличич
5
Пульгар
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
5
Пульгар
90
Верди
14
Риццо
14
Риццо
90
Верди
10
Флоккари
6
Садик
6
Садик
10
Флоккари
13
Сальседо
4
Томович
4
Томович
13
Сальседо
72
Иличич
41
Кристофоро
41
Кристофоро
72
Иличич
10
Бернардески
15
Санчес
15
Санчес
10
Бернардески
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
10
Янис Хаджи
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Кевин Дикс
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Кевин Дикс
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Болонья - Фиорентина
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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